MAREMMA – La Maremma conquista il palcoscenico internazionale: il National geographic traveller Uk dedica un appassionato articolo della specialista Maria Pieri a questa gemma della Toscana meridionale, rilanciandolo su Nationalgeographic.com.

L’articolo si aggiunge a una fortunata serie di altre pubblicazione uscite tra primavera ed estate 2025 su stampa internazionale, confermando il vivo interesse verso la Maremma. Il National geographic racconta con orgoglio la ricchezza autentica del territorio. Tra borghi medievali, una costa incontaminata e le suggestive terme di Saturnia, le stesse che gli antichi Etruschi e Romani consideravano dono degli dèi. Un piacere da godere liberamente alle Cascate del Mulino e in maniera più completa alle Terme di Saturnia resort, citate nell’articolo.

Dai bagni all’alba nelle acque sulfuree alle spiagge selvagge della Feniglia, immerse tra pini secolari e ristorantini tipici, ogni esperienza in Maremma è adatta a per famiglie di tutte le generazioni.

Per chi ama la storia, viene consigliata la visita alle tombe etrusche di Tarquinia, patrimonio Unesco. In particolare nella necropoli dei Monterozzi, dove affreschi millenari accompagnano i visitatori in un viaggio nel tempo.

Agli appassionati di vino viene consigliato di godersi degustazioni anche nell’entroterra, in località rinomate come Montalcino e Montepulciano, anche direttamente in villa, nelle cantine che offrono ospitalità. Unendo così il piacere della degustazione per adulti e quello della scoperta e del gioco per i bambini, che si godono la tradizione senza rinunciare al divertimento.