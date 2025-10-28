GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 28 ottobre 2025

Ariete veloce e diretto: ma oggi serve attenzione.

Toro concreto: giornata utile per sistemare qualcosa.

Gemelli brillante ma distratto: seleziona bene.

Cancro più sicuro: bene una scelta che aspettavi.

Leone generoso: oggi il tuo aiuto fa la differenza.

Vergine, segno del giorno, sarà precisa, coerente, brillante: oggi la tua organizzazione fa girare tutto al meglio.

Consiglio escursione: passeggiata tra le Terme naturali del Petriolo, ordinate e rigeneranti come il tuo spirito.

Bilancia elegante: oggi sei ascoltata e apprezzata.

Scorpione intuitivo: cogli un segnale importante.

Sagittario esploratore: oggi non fermarti alle apparenze.

Capricorno concreto: giornata utile per chiarire.

Acquario energico: ma meglio poche cose fatte bene.

Pesci sensibili: ma oggi più stabili del solito.