GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 28 ottobre 2025
Ariete veloce e diretto: ma oggi serve attenzione.
Toro concreto: giornata utile per sistemare qualcosa.
Gemelli brillante ma distratto: seleziona bene.
Cancro più sicuro: bene una scelta che aspettavi.
Leone generoso: oggi il tuo aiuto fa la differenza.
Vergine, segno del giorno, sarà precisa, coerente, brillante: oggi la tua organizzazione fa girare tutto al meglio.
Consiglio escursione: passeggiata tra le Terme naturali del Petriolo, ordinate e rigeneranti come il tuo spirito.
Bilancia elegante: oggi sei ascoltata e apprezzata.
Scorpione intuitivo: cogli un segnale importante.
Sagittario esploratore: oggi non fermarti alle apparenze.
Capricorno concreto: giornata utile per chiarire.
Acquario energico: ma meglio poche cose fatte bene.
Pesci sensibili: ma oggi più stabili del solito.