GROSSETO – Incidente in città, sulla Senese, tra piazza Volturno e l’ospedale. Una ragazza in sella allo scooter è rimasta ferita.
La giovane è rimasta schiacciata con il motorino tra due automobili.
La ragazza è stata soccorsa dagli operatori del 118. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.
Il traffico è molto rallentato.
Anche ieri una ragazza era rimasta coinvolta in un incidente in sella al proprio scooter. LINK
