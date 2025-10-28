GROSSETO – Un incidente tra un’automobile e un tir è avvenuto all’incrocio tra viale Uranio e la rotonda che unisce via Sauto a via Castiglionese.

Non è chiara la dinamica dell’incidente. L’auto sembra essere rimasta schiacciata contro la fiancata del mezzo pesante, ma non è chiaro chi abbia sbagliato manovra: se il camion abbia stretto troppo la curva o se l’auto abbia sorpassato mentre il mezzo era in manovra.

Nell’incidente non sembrano esserci stati feriti.

La corsia di viale Uranio che porta verso la Castiglionese è al momento completamente bloccata.