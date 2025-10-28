GROSSETO – Questa mattina il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il sindaco di Nanping Lin Jian hanno sottoscritto l’attesa lettera d’intenti propedeutica al futuro gemellaggio tra le due città. Il tutto rientra nelle attività promosse dal neonato ufficio Relazioni internazionali del Comune capoluogo. “Voglio esprimere gratitudine ancora una volta al sindaco di Nanping Lin Jian e a tutta la delegazione istituzionale: l’interconnessione su larga scala tra le nostre capacità e caratteristiche e quelle di questa straordinaria porzione della Repubblica popolare cinese può essere un volano formidabile, nel dettaglio, per le economie di entrambi i territori. Questo tentativo di sinergia – prosegue il sindaco – è molto apprezzato soprattutto dalle imprese che hanno dimostrato, con la loro assidua presenza e il loro partecipato coinvolgimento, di voler cogliere a pieno l’opportunità offerta. Desidero, anche in questa fase, ringraziare ancora una volta l’imprenditore Tommaso Becagli che, con la sua Site, è main sponsor dell’ufficio Relazioni internazionali”.

La firma è avvenuta a margine dell’incontro organizzato al teatro degli Industri, alla presenza dei vertici istituzionali locali e del mondo dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dei servizi. Tra gli altri, in aggiunta ai due sindaci, hanno preso la parola anche il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, la console generale della Repubblica popolare cinese a Firenze Yin Qi, il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda.

“L’intesa con Nanping – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – dimostra quanto sia importante fare rete, puntare sul lavoro di squadra e condividere esperienze e competenze. L’interesse manifestato dalle imprese e dai sindaci della provincia non ha bisogno di spiegazioni: conferma la volontà comune di chi crede in una prospettiva di sviluppo aperta, capace di valorizzare le eccellenze locali e di creare nuove opportunità di crescita, anche sul piano culturale e turistico. In un mondo sempre più interconnesso – conclude -, è fondamentale unire le forze per valorizzare le unicità dei territori”.

Sottoscritti anche due importanti memorandum di cooperazione. Il primo ha visto la partecipazione di Fondazione Grosseto cultura e del Gruppo industriale di Nanping e Cultura e Turismo del Monte Wuyi di Fujian: obiettivo l’avvio di una collaborazione strategica per la promozione reciproca della cultura italiana nella Repubblica popolare cinese e della cultura cinese in Italia attraverso eventi, scambi accademici e progetti educativi. Il memorandum costituisce un quadro di intenti non vincolante, valido per tre anni. A questo testo va aggiungendosi l’altro documento, tra il Gruppo industriale di Nanping e la rete di imprese balneari della Maremma grossetana. L’intenzione, in questo caso, è la promozione congiunta del marchio cinese Wuyi Shan Shui e dell’industria del bambù di Wuyi. Azione che vedrà, al contempo, il rafforzamento nel Fujian dell’immagine della costa della Maremma come mèta di turismo culturale e balneare internazionale. Si tratta di un quadro di intenti, anche questo non vincolante, valido per tre anni.