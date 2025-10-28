CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Serve di più alla Blue Factor per sbloccarsi, e la trasferta infrasettimanale al pala Lido contro il Valdagno (alle 20.45 con arbitri Filippo Fronte di Novara e Cristiano Parolin di Vicenza), sulla carta è ancora una sfida di quelle toste. La sconfitta nel derby contro il Grosseto non è stata presa bene dal tecnico dell’Hc Massimo Bracali, che ha tenuto a rapporto la squadra.

“Ai ragazzi ho detto che sono deluso dalla prestazione fatta contro il Grosseto – ha detto Bracali – una fase difensiva che non mi è piaciuta. Sembrava di vedere i babbi (il Grosseto) contro i bimbi (il Castiglione). Stiamo pagando lo scotto della categoria. Dobbiamo migliorare negli episodi, dobbiamo avere un atteggiamento diverso. Il Valdagno è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, mi aspetto una reazione dai miei e fare una bella partita”.

Nel Castiglione ancora in dubbio la presenza di Mattia Maldini alle prese con una distorsione alla caviglia. Le ultime sfide in A1 fra Valdagno e Castiglione risalgono al 2008-09: 5-5 all’andata al pala Lido (gol castiglionesi di Martelli, Saez e tripletta di Salvadori) e vittoria veneta al ritorno per 5-1 (rete della bandiera di Taylor), giocata a Follonica. Domenica al Casa Mora, alle 18, arriva l’Azzurra Novara.

Serie A1 – 4a giornata 28/29 ottobre

Forte dei Marmi-Cgc Viareggio

Tr Azzurra Novara-Teamservicecar Hrc Monza

Bbc Centropadania Lodi-Sarzana

Breganze-Trissino

Innocenti Cos. Follonica-Indeco Afp Giovinazzo

Grosseto-Ubroker Bassano

Why Sport Valdagno-Blue Factor Castiglione

La classifica

Trissino, Cgc Viareggio 9 punti; Hrc Monza, Bassano, Sarzana 7; AW Lodi 6; Follonica 4; Azzurra Novara, Cp Grosseto, Valdagno, Forte dei Marmi 3; Afp Giovinazzo, Breganze, Castiglione 0

Serie A1 – 5a giornata 31 ottobre 1/2 novembre

Teamservicecar Hrc Monza-Forte dei Marmi

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Grosseto-Bbc Centropadania Lodi

Cgc Viareggio-Innocenti Cos. Follonica

Trissino-Sarzana

Blue Factor Castiglione-Tr Azzurra Novara

Ubroker Bassano-Why Sport Valdagno