GROSSETO – Spettacolare secondo turno nella Coppa di calcio Uisp, con un solo pareggio, tanti “2” ed un risultato clamoroso. A far sgranare gli occhi è l’8-0 con cui il Montemazzano spazza via il Paganico, chiudendo il discorso per il passaggio al turno successivo. Netto anche il 3-0 con cui il Sant’Angelo va a vincere sul campo dell’Atletico Grosseto. L’unico pareggio è l’1-1 tra Polverosa (nella foto) e Serazzano, mentre tutte le altre partite sono vittorie con due gol di scarto. Quelle esterne, del Talamone sul campo del Montemerano (1-3) e del Venturina ad Alberese (0-2), e quella casalinga del Vetulonia con il Granducato del Sasso (3-1).

Tre partite giocate nella Coppa Cherubini con il Seggiano che sbanca 3-0 il terreno dell’Argentario e il Torniella che viola per 4-2 Boccheggiano. Completa il quadro il 2-1 del Lido Oasi sul Magliano Sant’Andrea.

Tutti i risultati:

Etrusca Vetulonia-Granducato del Sasso 3-1

Polverosa-Serazzano 1-1

Alberese-Venturina Algida Benini 0-2

Atletico Grosseto-San Angelo Scalo 0-3

Montemazzano-Paganico 8-0

Montemerano-Sportingclub Talamone 1-3

Lido Oasi-Magliano Sant’Andrea 2-1

Argentario Amatori-Seggiano 0-3

Boccheggiano-Roccastrada Torniella 2-4

Prossimo turno 3 novembre h 21:

Granducato del Sasso-Etrusca Vetulonia

Serazzano-Polverosa

Venturina Algida Benini-Alberese

San Angelo Scalo-Atletico Grosseto

Paganico-Montemazzano

Sportingclub Talamone-Montemerano

Magliano Sant’Andrea-Lido Oasi

Seggiano-Argentario Amatori

Roccastrada Torniella-Boccheggiano