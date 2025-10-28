GROSSETO – Spettacolare secondo turno nella Coppa di calcio Uisp, con un solo pareggio, tanti “2” ed un risultato clamoroso. A far sgranare gli occhi è l’8-0 con cui il Montemazzano spazza via il Paganico, chiudendo il discorso per il passaggio al turno successivo. Netto anche il 3-0 con cui il Sant’Angelo va a vincere sul campo dell’Atletico Grosseto. L’unico pareggio è l’1-1 tra Polverosa (nella foto) e Serazzano, mentre tutte le altre partite sono vittorie con due gol di scarto. Quelle esterne, del Talamone sul campo del Montemerano (1-3) e del Venturina ad Alberese (0-2), e quella casalinga del Vetulonia con il Granducato del Sasso (3-1).
Tre partite giocate nella Coppa Cherubini con il Seggiano che sbanca 3-0 il terreno dell’Argentario e il Torniella che viola per 4-2 Boccheggiano. Completa il quadro il 2-1 del Lido Oasi sul Magliano Sant’Andrea.
Tutti i risultati:
Etrusca Vetulonia-Granducato del Sasso 3-1
Polverosa-Serazzano 1-1
Alberese-Venturina Algida Benini 0-2
Atletico Grosseto-San Angelo Scalo 0-3
Montemazzano-Paganico 8-0
Montemerano-Sportingclub Talamone 1-3
Lido Oasi-Magliano Sant’Andrea 2-1
Argentario Amatori-Seggiano 0-3
Boccheggiano-Roccastrada Torniella 2-4
Prossimo turno 3 novembre h 21:
Granducato del Sasso-Etrusca Vetulonia
Serazzano-Polverosa
Venturina Algida Benini-Alberese
San Angelo Scalo-Atletico Grosseto
Paganico-Montemazzano
Sportingclub Talamone-Montemerano
Magliano Sant’Andrea-Lido Oasi
Seggiano-Argentario Amatori
Roccastrada Torniella-Boccheggiano