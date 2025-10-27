GROSSETO – Interventi in più comuni da parte dell’Acquedotto del Fiora nella giornata di giovedì 30 ottobre.

A Monte Argentario è in programma una manutenzione in via del Campone. I lavori sono previsti dalle 8.30 alle 14.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località la Maddalena, via degli Atleti, via dei Maestri d’Ascia, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.30.

Sempre giovedì 30 ottobre AdF sarà al lavoro a Castiglione della Pescaia per un intervento di rifacimento camera di manovra in località Riva del Sole. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Riva del Sole, strada Statale 322, via Circonvallazione, via Firenze, via Giuseppe Verdi, via Grosseto, via Guglielmo Marconi, viale Bellini, via Gaetano, via Gaetano Donizetti, viale Mascagni, viale Piemonte, viale Puccini, viale Rossini, viale Toscana, via Toscanini, e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.