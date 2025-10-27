GROSSETO – Questa mattina la delegazione istituzionale proveniente dalla Repubblica popolare cinese guidata dal sindaco di Nanping Lin Jian ha visitato il Parlamento italiano a Roma. Ad accoglierli il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale del capoluogo maremmano Fausto Turbanti.

Nel pomeriggio la delegazione estera ha poi proseguito gli appuntamenti con l’inaugurazione dello spazio temporaneo dedicato al bambù prodotto a Nanping sito in via San Martino 19 a Grosseto: una mostra espositiva intitolata “Il bambù di Nanping, dal cuore verde della Cina un viaggio tra natura, design e cultura”.

Alle 16 il gruppo si è spostato presso il porto di Marina di Grosseto dove sono in programma importanti incontri sia con il presidente di Assonat Luciano Serra che con la presidente della Marina di San Rocco Sabrina Lentini. A seguire, una serie di colloqui dedicati al B2B con rappresentanti delle associazioni di categoria e imprese locali e, oltre al sindaco Vivarelli Colonna e al presidente Turbanti, anche gli assessori Bruno Ceccherini (Attività produttive), Luca Agresti (Cultura), Riccardo Megale (Turismo).

Domani la delegazione farà prima visita al Museo archeologico e d’arte della Maremma e al Polo delle Clarisse, poi all’ospedale Misericordia dove sarà posta particolare attenzione al tema dell’eccellenza grossetana nell’uso della robotica in chiururgia.

Intanto cresce l’attesa per l’evento clou del viaggio istituzionale, previsto per domani pomeriggio: al teatro degli Industri la delegazione di Nanping presenterà dei prodotti dell’artigianato proveniente dalla regione del Fujian, ascolterà le parole del presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e sottoscriverà una dichiarazione d’intenti propedeutica al gemellaggio tra la città cinese e Grosseto. Saranno presenti anche studenti delle scuole superiori (Rosmini, indirizzo internazionale) e rappresentanze delle associazioni di categoria del territorio.

In seguito, oltre agli incontri con importanti realtà del territorio e vari sopralluoghi, la visita istituzionale si chiuderà rientrando agli Industri per lo spettacolo offerto dall’orchestra Città di Grosseto alle 21, ingresso libero.