GROSSETO – Arriva da Abbadia Isola la 613esima vittoria del Marathon Bike in venti anni di attività. Ad andare sul gradino più alto del podio questa volta è stato Gianluca Colicci, che si impone nella gara podistica “Francigena” di 14 chilometri, disputata a Badia Isola domenica mattina. Dopo tanti podi assoluti, finalmente per Colicci è arrivata la prima vittoria con la casacca del sodalizio grossetano che divide l’attività tra ciclismo e podismo.

Buono il tempo di 53 minuti e 39 secondi, fatto registrare da Colicci sul suggestivo tracciato luogo di sosta per i tanti pellegrini diretti a Roma fin dal decimo secolo. Al secondo posto Marco Frosali della Polisportiva Tavarnelle, che ha chiuso ad un minuto e 10 secondi dal vincitore. Al terzo posto Alessandro Marucelli, libero, che finiva la sua prova dopo 58 minuti e 5 secondi. Alla manifestazione era presente per il Marathon Bike anche Danilo Marianelle, sedicesimo al traguardo dopo un’ora e undici minuti.