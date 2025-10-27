ORBETELLO – Il Comitato civico Orbetello Bene Comune inizia il suo percorso di rinnovo del consiglio direttivo ed invita tutti i cittadini, le associazioni culturali e sociali del territorio a partecipare all’assemblea, organizzata per il prossimo venerdì 31 ottobre, presso il centro culturale “Paragrano”, in piazza Plebiscito n.10 ad Orbetello, alle ore 17,00 con il seguente

ordine del giorno:

1. Percorso per il rinnovo del consiglio direttivo

2.⁠ ⁠Approvazione regolamento per il rinnovo del consiglio direttivo

3.⁠ ⁠Relazione del Presidente

4.⁠ ⁠Varie ed eventuali

«Con questo incontro – affermano dal comitato – quindi si darà inizio al percorso che ci porterà ad avere il suo primo consiglio direttivo eletto; infatti, alla costituzione dello scorso aprile si è proceduto a nominare per tale organo coloro che si erano proposti spontaneamente durante gli incontri preliminari, con l’impegno preso da costoro davanti all’assemblea di costituzione di procedere all’avvio delle attività secondo un programma definito e di procedere entro il mese di ottobre a convocare le prime elezioni».

«Il percorso che sarà proposto prevede la definizione di un Regolamento specifico per il rinnovo dell’organo direttivo, contenente tutte le informazioni ed i dettagli per lo svolgimento delle fasi di candidatura, conseguente pubblicità e modalità di svolgimento dell’assemblea elettiva, prevista per il prossimo 29 novembre. Ovviamente questo incontro sarà anche l’occasione per il direttivo uscente di fare il punto sui sei mesi di attività, aggiornare i presenti sullo stato dell’arte delle azioni sulle quali il comitato è impegnato: Laguna e nascita del consorzio, petizione Europea, rigenerazione urbana, e quanto altro emergerà dalla discussione.

Come previsto dallo statuto, le assemblee sono sempre aperte a tutti, anche ai non iscritti, per cui la presenza di ogni cittadino o soggetto della società civile è quantomai gradita».