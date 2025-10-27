GROSSETO – Debutto più che soddisfacente per gli Under 10 del Grosseto Rugby che a Pisa hanno dimostrato tanta tenacia e voglia di giocare. I baby biancorossi hanno fatto registrare tre sconfitte di misura contro i già collaudati Cecina Lions Livorno e Livorno 1931, più il buon pareggio contro i padroni di casa con una stupenda metà realizzata da Arno. Questi i maremmani: Amos, Lorenzo, Flavio, Michelangelo, Giulio, Flavio P. e appunto Arno.

Trasferta livornese per gli Under 14 Matteo Madeddu, Aiace Golini, Christian Rossi e Marco Faraci con la maglia amica del Tirreno Rugby Club. Nel concentramento in terra labronica è arrivata una sconfitta per 26-5 contro i Lyons, non priva di buoni spunti e giocate apprezzabili, che hanno fatto vedere crescita e grinta.

In campo anche le Raccattate, il team senior grossetano e livornese, che al campo del Gispy Rugby ha fatto registrare due risultati utili su tre match giocati. Prima gara contro il Val d’Elsa e Città di Castello finita con un bel 6-0; più equilibrata la seconda contro Prato, vinta 14-12; nell’ultima è arrivata una sconfitta contro Mugello e Lucca.

Queste le Raccattate, che si sono prodigate in corse, belle mete e sorrisi: il capitano Camilla Antonucci, Valeria Comandi, Noemi Zauli, Chiara Castellana, Valeria Ristori, Giulia Castellani, Margherita Ristori, Valeria Feri, Alice Del Bufalo, Sofia Ongaro, Margherita Leggeri, Matilde Bicecci, Martina Ciccioni, Elena Paladini e Valentina Faraci; allenatore Francesco Mariotti e Filippo Castagnini, preparatore atletico Lorenzo Noferini e accompagnatrice Irene Cheli.