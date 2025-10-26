FOLLONICA – Sindaci ai fornelli per la prevenzione: a Follonica è andata in scena “La grande sfida”, una serata di cooking show il cui ricavato è andato a Insieme in rosa. «Niente colori politici, solo il rosa della solidarietà» afferma l’associazione che ha messo “al lavoro” sei sindaci a sfidarsi nella prova da maremmani doc, ossia il tortello.

Sabato il Mercato coperto ha assistito ad un evento divertente ma con un fine importante: raccogliere soldi per l’ospedale di Massa Marittima. A girare tra le spianatoie sei chef che hanno seguito i sindaci dando consigli e decretato i vincitori in tutte la categorie.

Tutti i primi cittadini in gioco alla fine dello show sono stati premiati: ad Alessandra Biondi sindaca di Civitella Paganico è andato il premio fantasia, al sindaco di casa Matteo Buoncristiani il premio per aver realizzato il tortello più tradizionale. La sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri si è invece distinta per la pasta, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola è emerso su tutti per il ripieno. La sindaca Elena Nappi di Castiglione della Pescaia si è aggiudicata il miglior impiattamento, a Francesca Travison, prima cittadina di Scarlino, è andato il premio simpatia.

Chiamati a controllare la regolarità del procedimento del tortello maremmano i cuochi Matteo Donati, Valentino Gobbetto e Sandro Signori.

Soddisfatta la presidente della onlus Donatella Guidi: «I proventi della serata sono stati destinati a due progetti che andranno all’ospedale di Massa Marittima – spiega Guidi –; nel reparto di chirurgia presto sarà donato il fistuloscopio, uno strumento che permette di raggiungere piccole aperture e determinarne la loro natura. Nel reparto di gastroenterologia andrà una pompa a Co2 che serve nella diagnostica endoscopica». Erano presenti trecento persone.

Foto Giorgio Paggetti