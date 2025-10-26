CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Telefonano spacciandosi per i vigili urbani, chiedono a chi risponde di presentarsi al comando per andare a verificare delle pratiche di rottamazione.

Da alcuni giorni i cittadini di Castiglione della Pescaia sono “sotto attacco” di alcuni truffatori.

È il gruppo di Controllo di vicinato a segnalarlo e mettere in guardia di quella che è sicuramente una truffa.

Non è chiaro se chi telefona miri a carpire dati personali, o se voglia far uscire di casa la vittima.

Chi ha segnalato il tentativo di truffa ha già avvertito proprio la Polizia municipale che, oltre a confermare di non aver fatto chiamate di questo genere, ha precisato di essere al corrente della cosa che andrebbe avanti da qualche giorno.