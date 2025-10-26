SCARLINO – Aggiornamento ore 22: Sull’incidente, avvenuto in località Palazzo Guelfi, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Follonica.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture, due delle quali si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, in quanto uno dei veicoli coinvolti presentava del fumo proveniente dal vano motore e ad estrarre due dei quattro feriti rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

L’intervento si è reso complesso per la posizione dei veicoli e la gravità delle deformazioni dei mezzi a seguito dell’urto. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la completa messa in sicurezza dell’area.

News ore 20: Incidente stradale poco dopo le 18 tra Follonica e Scarlino Scalo, in località Casone.

Due le auto coinvolte e quattro le persone ferite. Si tratta di quattro uomini, di cui uno di 48 anni trasferito a SGrosseto con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3.

Gli altri tre feriti hanno rispettivamente 32, 29 e 28 anni e sono stati trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sul posto l’automedica di Follonica, la Croce rossa di Gavorrano, la Misericordia di Castiglione della Pescaia, la Croce rossa di Follonica, forze dell’ordine e vigili del fuoco.