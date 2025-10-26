Foto di repertorio

GROSSETO – Nuova edizione dell’evento clou dell’anno di Skeep Urban Trail, manifestazione ludico motoria inclusiva che riunisce molte gare, competizioni ed esibizioni in un sola mattinata di sport, amicizia e solidarietà.

Domenica 9 novembre nell’area antistante il Centro Commerciale Aurelia Antica, alle 9,30 si inizierà con la Camminata dell’amicizia; alle 10,00 partirà la corsa Urban Trail inserita all’interno del circuito Uisp “Corri nella Maremma”. Successivamente, verso le 11,00, partirà la Staffetta del cuore e a seguire la Promozionale Skeep, corsa dagli atleti speciali e dai volontari Skeep.

Dopo l’agonismo, un piccolo ristoro per i podisti, a cura dei volontari Skeep.

Per finire, le premiazioni e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di beneficenza Il viaggio di Skeep.