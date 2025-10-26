GROSSETO – Quattro ragazze. Quattro amiche. O forse sorelle e cugine. La foto che pubblichiamo oggi potrebbe essere stata scattata attorno agli anni 40, almeno a giudicare dall’abbigliamento delle ragazze.

Lo sfondo è finto, ma quella a terra sembra essere erba vera, cosa che farebbe pensare ad un fotografo itinerante. Ce n’erano molti che viaggiavano di paese in paese, con l’attrezzatura, per fotografare, dietro compenso, chi magari non aveva l’opportunità di andare in città in uno studio fotografico. Spesso il fotografo prestata “oggetti di scena” alle persone fotografate: giocattoli ai bambini, libri, un fiore, forse degli occhiali, come in questo caso.

Chissà che vita hanno avuto queste ragazze ritratte nel fiore degli anni. Chissà se sono riuscite a sopravvivere al passaggio della guerra e del fronte. Se i loro fidanzati sono tornati, se si sono sposate o hanno avuto figli. Oppure se la guerra era già finita al tempo della foto e loro guardavano già al futuro con speranza.

Non sappiamo chi siano le quattro ragazze ritratte nella foto. Probabilmente nessuna di loro è più in vita. Però qualcuno potrebbe riconoscere la nonna, la zia, un’amica di famiglia.

La foto fa parte di un lotto più ampio. Alcune delle foto di questo lotto sono state scattate ad Orbetello.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

