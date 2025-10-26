GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 26 ottobre 2025
Ariete impulsivo: ma oggi la calma ti sarà utile.
Toro, segno del giorno, sarà stabile, affettuoso, paziente: oggi scegli la qualità del tempo.
Consiglio escursione: rilassati tra le vigne di Pereta, borgo immerso nel verde dove il tempo sembra fermarsi.
Gemelli vivace: ma meglio poche cose ben fatte.
Cancro disponibile: ma non farti carico di tutto.
Leone solare: ma oggi apprezzi anche il silenzio.
Vergine serena: tempo perfetto per piccoli gesti quotidiani.
Bilancia in equilibrio: oggi trovi un punto fermo.
Scorpione emotivo: ma con più apertura.
Sagittario dinamico: giornata da vivere all’aperto.
Capricorno riflessivo: scegli con cura le compagnie.
Acquario stimolato: una conversazione ti accende.
Pesci romantici: ma con i piedi per terra.