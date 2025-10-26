BAGNO DI GAVORRANO – Al Buon Riposo sconfitta di misura per il Follonica Gavorrano, superato 2-1 dal Seravezza nella nona di campionato (foto del Seravezza Pozzi).

Il team ospite prova subito a rompere gli indugi con Remedi, che calcia da fuori con il destro. La palla è preda del portiere. Al 6′ bella palla in profondità di Remedi, che pesca sulla destra Giordani. L’attaccante avanza e serve Ferretti, che tenta la botta ma mette a lato.

Dall’altra parte i padroni di casa ci provano all’8′ con una pericolosa incursione di Mannucci, che da buona posizione mette di un soffio a lato.

Al quarto d’ora vantaggio dei locali: prima la traversa colpita su colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi la respinta in rete in rovesciata di Pani, che batte l’incolpevole Pacini mettendola all’angolino alla sinistra del portiere.

Brivido al 26′ per la porta dei versiliesi dopo un’uscita a vuoto del portiere sul calcio d’angolo battuto da Bellini, gli attaccanti biancorossoblù non ne approfittano. Sul cross successivo Matteucci di testa sfiora e la palla si spegne a lato.

Grande occasione al 28′ per il Follonica Gavorrano: Bellini si invola sulla sinistra e serve Mutton al centro dell’area, l’attaccante viene contrastato al momento di concludere.

Al 39′ Bellini con un cross dalla sinistra serve Giordani, che impatta di testa ma non trova la porta, forse dopo la deviazione di un difensore non ravvisata dall’arbitro.

La ripresa si apre con i maremmani subito in zona offensiva. Il tiro di Bellini dal vertice dell’area viene deviato in angolo, sul corner nulla di fatto.

Al 5′ il Follonica Gavorrano sfiora il gol con Remedi, che si inserisce bene di testa ma trova il riflesso di Lagomarsini a negargli il pari. Quattro minuti dopo Bellini su calcio di punizione trova la testa ancora di Remedi, che stacca bene ma spedisce a lato. Al 14′ grande occasione per Fontanarosa, che da buona posizione non impatta la sfera, che sfila sul fondo.

Il Follonica Gavorrano cerca soluzioni offensive provando a scardinare la retroguardia del Seravezza, che agisce soprattutto in contropiede.

Scocca la mezz’ora e Maltoni conquista un calcio di punizione sul limite dell’area. Si incarica della battuta l’ex Bellini, che la mette all’angolino dove Lagomarsini non può arrivare, portando il punteggio in parità.

Lo stesso Bellini due minuti più tardi prova la botta da fuori area che in questo caso termina alta sopra la traversa.

Al 36′ nuovo vantaggio del Seravezza: Bedini calcia dalla distanza, Pacini non trattiene e Spatari in tap in, deposita in rete, riportando i padroni di casa sopra di un gol.

Seravezza di nuovo pericoloso allo scadere con Sforzi, ma Pacini blocca centralmente.

Nel recupero, qualche palla buttata in avanti da parte del Follonica Gavorrano ma senza riuscire ad evitare il passivo; adesso la classifica dice quartultimo posto a pari punti con lo Sporting Trestina.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Fabri (42′ st Tognoni M.), Muhic, Lepri (13′ st Sforzi), Fontanarosa (16′ st Spatari), Pucci, Bedini, Pani, Vanzulli (25′ st Cini), Mannucci. A disposizione: Azioni, Tognoni R., Piccioli, Fiore, Cupani. All. Masitto.

UsFG: Pacini, Ferretti, Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (35′ st Bianchi), Mutton, Remedi (35′ st Maurizi), Proietti, Crasta (1′ st Pescicani), Giordani (16′ st Maltoni). A disposizione: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Mignani, Arrighi. All. Baiano.

ARBITRO: Dumitrascu di Nichelino; assistenti De Candia e Palermo di Bari.

MARCATORI: 15′ Pani, 30′ st Bellini, 36′ st Spatari.

NOTE: ammoniti Bedini, Pani, Matteucci, Bellini, Mannucci, Marino. Recuperi 0+5.

“Partita molto equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra – ha commentato mister Francesco Baiano – Dopo l’1-1 pensavo anche di vincere la partita, invece addirittura abbiamo perso. Il calcio è questo quando fai degli errori, ci capita spesso e questo deve far riflettere. Però abbiamo fatto un’ottima prestazione e da questo si può pensare a costruire. C’è rammarico per l’ottima partita che abbiamo fatto. Nulla da togliere al Seravezza, che ha fatto una buonissima partita. Ripartiamo appunto dalla prestazione, dal lavoro e dalla convinzione. Non è facile in questo momento perché la classifica piange, il morale dei giocatori è basso. Non è la prima volta che perdiamo questo tipo di partite, ci sono state tante gare dove meritavamo molto di più e abbiamo raccolto zero. C’è da fare una grande riflessione”.

“Oggi è stata la nostra miglior partita dopo le ultime quattro o cinque – ha aggiunto il direttore sportivo Jacopo Galbiati – Giocavamo contro una squadra forte, non meritavamo assolutamente di perdere. Ad oggi però gli episodi ci stanno condannando e questo vuol dire che qualcosa manca. Dopo l’1-1 se c’era una squadra che poteva provare a vincerla eravamo noi e non loro. È stata un’ottima gara quella condotta dal Follonica Gavorrano, contro una squadra forte. Siamo andati in svantaggio ma abbiamo sempre tenuto bene il campo e abbiamo avuto occasioni per poterla pareggiare prima. Poi abbiamo trovato il pari su calcio piazzato. Credo che non vada vista la singola partita, ma il nostro momento che è molto negativo. Dobbiamo il prima possibile riuscire a uscirne mettendo sempre lo spirito che abbiamo messo oggi”.