CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al pala Barsacchi gara divertente fra la Nova Medicea Viareggio e la Blue Factor, con il Castiglione rimontato nel finale e sconfitto per 3-2. In un girone di Coppa Italia di serie A2 che vede al comando il Roller Matera, i versiliesi di Mirko Bertolucci dovevano vincere a tutti i costi per avere ancora speranze di passaggio alle finali. Ne è venuta fuori una gara combattuta e e con molti ribaltamenti di fronte. Il Viareggio la sblocca a metà tempo con Carrieri che buca Bussotti. L’1-0 resisterà a lungo con Bussotti che ferma anche il rigore di Cardella dopo 5′ della ripresa. La Blue Factor così pareggia: la conclusione di Andrea Montauti batte Maggi. Marchetti si prende il blu con io versiliesi che resistono, ma sul break a centro pista Faelli s’invola e segna il 2-1 maremmano. I Pumas questa volta reagiscono e sul blu a Faelli impattano in power play con Pesavento. Da destra a 2′ dalla fine è Cardella che poi segna il definitivo 3-2.

NOVA MEDICEA PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, (Gabriel del Torrione); Elia Cardella, Matteo Marchetti, Franesco Poletti, Simone Bigatti, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Fabio Veluti di Modena.

RETI: pt (1-0) 11’47 Carrieri (V); st 14’56 A.Montauti (C), 17’49 Faelli (C), 20’52 Pesavento (V), 22’19 Cardella (V).

Serie A2 Coppa Italia – 5 turno 25/26 ottobre

Newco Roller Matera-Iren Follonica 9-3

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica

La classifica

Roller Matera (5) 15 punti; Pumas Viareggio (5) 12; Eboli (4), Castiglione (4) 3; Follonica (4) 0

Serie A2 Coppa Italia – recupero 4 turno 2 novembre

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione

Serie A2 Coppa Italia – 6 turno 1 novembre 23 novembre

Mgm Remaplast Eboli-Newco Roller Matera

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica

Inizia con una vittoria nel derby contro il Follonica il campionato Under 19 per la Blue Factor: al Casa Mora finisce 7-1 per la squadra di Michele Nerozzi. Castiglione sempre in controllo della gara con Asta che la sblocca dopo poco più di un minuto. Quando attaccano i biancocelesti mettono sempre in apprensione la difesa del golfo: Tommaso (doppietta) e Diego Bracali con Donnini che dopo metà tempo mette dentro il 5-0. Prima della sirena di metà gara c’è il tempo per il rigore di Talarico ben parato da Shareef. Ad inizio ripresa Diego Bracali viene agganciato in area: dal dischetto Tommaso Bracali spara fuori, ma poi poco dopo in contropiede, assist di Diego, segna il 6-0. Il Castiglione prende un paio di cartellini blu, ad Asta e Rosadini, con il Follonica che segna su rigore con Talarico. Turbanti in slalom mette dentro da destra il 7-1.

U19, Blue Factor Castiglione-Follonica 7-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

FOLLONICA: Falvio del Viva, (Leonardo Pietro Tarassi); Alessandro Frare, Edoardo Bianchi, Leonardo Mai, Riccardo Marengo, Elias Muzhaqi, Gabriele Talarico. All. Alessandro del Viva.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (5-0) 1’13 F.Asta (C), 6’59 T.Bracali (C), 7’30 D.Bracali (C), 11’13 T.Bracali (C), 13’27 G.Donnini (C); st 3’42 T.Bracali (C), 23’42 rig. Talarico (F), 23’53 Turbanti (C).

Under 19 zona 4 – 1 giornata 24 ottobre

Cgc Viareggio-PumasViareggio 2-5

Versilia HForte-Spv Viareggio 4-2

Blue Factor Castiglione-Follonica 7-1

La classifica

Castiglione, Pumas Viareggio, Forte dei Marmi 3 punti; Spv Viareggio, Cgc Viareggio, Follonica 0

Under 19 zona 4 – 2 giornata 7 novembre

Pumas A, Viareggio-Spv Viareggio

Follonica-Forte dei Marmi

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

Vittoria netta per gli Under 17 targata Lo Scoiattolo: nella terza uscita del campionato, i giovani della Blue Factor, con un ottimo primo tempo, alla fine hanno battuto “all’Old Market” il Sarzana per 7-0. Castiglione subito in controllo della partita e a segno in nemmeno 90 secondi: Agresti, in giornata di grazia, mette dentro anche il 2-0 al 9′. Il Sarzana è stoppato dalle parate di Andrea Asta, e così arrivano i gol in serie di Bracali, ancora Agresti, Turbanti e di nuovo Bracali che chiudono sul 6-0 la prima frazione. Nella ripresa il Castiglione controlla e Agresti a metà tempo fa poker personale, 7-0. C’è tempo per un gol su tiro diretto del decimo fallo ligure di Pucillo per l’8-0, la doppietta di Bechini in 20 secondi e la punizione fallita da farina e la rete della bandiera di Lagomarsini per il 10-1 finale.

U17, Sarzana-Lo Scoiattolo Castiglione 1-10

SARZANA: Alexander Krocka, (Tommaso Alberto Bardi); Kevin Farina, Paolo Gerbi, Luigi Fabbi, Tommaso Traina, Brian Guida, Manuel Grossi, Federico Lagomarsini, Giulio Tonacci. All. Alessandro Martini.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele De Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Mirko Pucillo, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Mattia Menegatti di Thiene.

RETI: pt (0-6) 1’26 e 9’04 Agresti (C), 8’48 D.Bracali (C), 13’01 Agresti (C), 13’24 Turbanti (C), 14’23 D.Bracali (C); st 9’30 Agresti (C), 15’25 pp Pucillo (C), 19’19 e 19’41 Bechini (C), 19’58 Lagomarsini (S).

Under 17 zona 4 – 3a giornata 26 ottobre

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio A 0-12

Sarzana-Lo Scoiattolo Castiglione 0-10

Riposa Pumas Viareggio B

La classifica

Pumas Viareggio A (2), Castiglione (3) 6 punti; Sarzana (2), Cgc Viareggio (3) 3; Pumas Viareggio B (2) 0

Under 17 zona 4 – 4a giornata 2 novembre

Pumas Viareggio B-Pumas Viareggio A

Sarzana-Cgc Viareggio

Riposa Lo Scoiattolo Castiglione

Nessun problema per l’Under 15 La Scala contro la Rotellistica Camaiore, battuta al Casa Mora per 7-2. I versiliesi hanno combattuto soprattutto nel primo tempo andando anche in vantaggio. Rete di Zurolo dopo 80 secondi e pari del capitano maremmano Giabbani. Nuovo botta e risposta firmato dalla punizione di Caravano e dal 2-2 di Bacci. Nella ripresa il Castiglione ha cambiato marcia, mettendo alle corde il Camaiore che ha cercato di difendersi a zona. In sequenza i gol di Sforzi, Bacci e Stoluto, prima della nuova doppietta di Sforzi che ha fissato il punteggio sul 7-2.

U15, La Scala Castiglione-Rotellistica Camaiore 7-2

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Luca Marsili; Michele Zurolo, Sasha Nucifero, Mattia Pommella, Ettore Lenzoni, Edoardo Caravano, Daniele Valeriani, Yuri Sodini, Leonardo Dellatomasina. All. Matteo Giorgi.

ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.

RETI: pt (2-2) 1’20 Zurolo (RC), 3’10 Giabbani (C), 11’10 pp Caravano (RC), 16’26 Bacci (C); st 6’28 Sforzi (C), 7’30 Bacci (C), 9’17 Stoluto (C), 10’23 e 18’54 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 4a giornata 25/29 ottobre

Cgc Viareggio-Versilia HForte 12-2

Cp Grosseto B-Spv Viareggio 2-3

La Scala Castiglione-Rot.ca Camaiore 7-2

Bluoptik Follonica-Startit Prato 13-1

Siena-Cp Grosseto A 0-19

Sarzana B-Sarzana A 29/10

La classifica

Cp Grosseto A, Cgc Viareggio, Castiglione 12; Follonica 7; Sarzana A 6; Versilia HForte, Rot.ca Camaiore 4; Sarzana B, Spv Viareggio, Prato 3; Cp Grosseto B 1; Siena 0

Under 15 zona 4 – 5a giornata 1/2/5 novembre

Sarzana B-Spv Viareggio

Cp Grosseto A-Versilia HForte

Sarzana A-Startit Prato

Rot.ca Camaiore-Siena

Bluoptik Follonica-Cgc Viareggio

La Scala Castiglione-Cp Grosseto B