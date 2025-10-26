GROSSETO – A circa quindici giorni dall’evento, è già sold out la serata del 7 novembre all’Eden firmata Back to the Party, il format ideato e condotto dal noto DJ Ettore Raso. Un risultato che non sorprende, ma che conferma con forza un dato sempre più evidente: Grosseto è pronta a riscoprire una nightlife di qualità, quando le proposte sono credibili, accessibili e ben curate.

«La città risponde, quando viene messa nelle condizioni di farlo», spiega lo stesso Raso. «Non servono promesse irrealizzabili o grandi investimenti: servono idee semplici, esperienze vere, la voglia di stare insieme e un’identità chiara. Questo è il Back to the Party: cena, musica, intrattenimento. Tutto quello che serve per riaccendere Grosseto».

Una serata completa, che unisce persone di tutte le età e genera valore

Il sold out raggiunto con largo anticipo racconta una città desiderosa di ritrovarsi, di partecipare e di divertirsi senza dover spostarsi. Una risposta significativa che dimostra come, quando l’offerta è all’altezza delle aspettative, Grosseto non solo c’è, ma sa fare grandi numeri.

«I segreti? Pochi», continua Ettore Raso. «Dedizione, esperienza trentennale nella conduzione delle serate, passione per la musica e il contatto con la gente.

Un progetto che guarda al futuro della città

Dopo anni di esperienze nei locali più noti del territorio, il Back to the Party non è solo un evento: è una piccola rivoluzione culturale, un’opportunità per dare valore al tempo libero e alle relazioni. «La richiesta di alcuni cittadini di portare il format anche in piazza c’è», confessa Raso. «Ma per ora vado avanti con le mie forze e con il sostegno di tanti amici artisti. Quello che conta è che il pubblico ci sia, e la città lo sta dimostrando.»

E mentre le richieste aumentano e i posti restano limitati, Ettore Raso annuncia che presto verranno aggiunte nuove date: «Organizzerò più serate, con un obiettivo preciso: offrendo loro motivi concreti per rimanere e partecipare. La nightlife qui può funzionare, se è timonata con attenzione e passione.»

«Spero – conclude Ettore Raso – che questo territorio sottolinei questi nostri traguardi e che ci dia una mano per far crescere nuove opportunità intorno al Back to the Party e non solo.»

