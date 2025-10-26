GROSSETO – Una gara a due velocità e il Grifone mette in sacco l’ultima Poggibonsi, per un 3-1 spettacolare, che vale finalmente la soddisfazione del primato in solitaria del girone E (foto B. Testini). Il settimo centro del team di Indiani vale il primo post a due passi dalla seconda Siena, che impatta contro il Ghiviborgo. Al Carlo Zecchini, primo brivido dal fronte biancorosso con al 4’ la traversa di Sabelli su assist di Disanto Punizione di Disanto, respinta dalla barriera in angolo.

Al 13’ altro corner peri locali, con sgabelli che si vede negare il gol da un attento Bertini.

Incursione di Borghi a cercare El Dib, fermato in angolo.

Al 23’ al tiro Giustarini, ma Marcu c’è.

Un paio di assist dei giallorossi a cercare Gonzi, che però non riesce ad agganciare.

Bella azione centrale del Grosseto, con Bellini e poi Benedetti che portano avanti il pallone seppure disturbati dai rivali, ma la conclusione finale in porta non è insidiosa.

Traversone a trovare Disanto in area piccola, ma Bertini mura.

Subito a inizio ripresa, la punizione di Disanto spiana la strada all’incornata vincente di Benedetti, che firma l’1-0, fra gli applausi del pubblico dello Zecchini.

Al 10’ raddoppio dei padroni di casa stavolta su palla attiva, con Gerardini a mettere nel mezzo dalla destra, Bertini respinge centralmente offrendo un pallone che Marzierli deposita sicuro in rete.

Due minuti dopo, brividi per il tentatiti del nuovo entrato Ndiaye, ma la difesa maremmana rimedia.

Ancora incursioni offensive dei torelli, ma al 32′ fallo di mano di Gonnelli e rigore per gli ospiti, trasformato nel 2-1 da Boriosi.

Al 39′ senesi in attacco sulla sinistra, ma senza buon esito; dalla rimessa di Marcu ne nasce un assist sulla trequarti per Marzierli che se la gioca e con una deviazione sporca mette in scacco la difesa ostile per il 3-1, applauditissimo.

GROSSETO: Marcu, Sabelli (1’ st Gerardini), Marzierli, Disanto (29′ st Riccobono), Bacciardi, Bellini (11’ st Fiorani), Montini, Benedetti (19′ st Della Latta), Gonnelli, Ampollini, Ciraudo (41′ st Guerrini). A disposizione: Romagnoli, Corallini, Sacchini, Brenna. All. Indiani.

POGGIBONSI: Betini, El Dib (1’ st Sinatra), Ponticelli (38′ st Kean Dosse), Borghi, Borri L., Gonzi, Boriosi, Shenaj, Ciacci (11’ st Ndiaye), Rolim, De Genova, Giustarini (24′ st Skerma). A disposizione: Baracco, Corzani, Di Martino, Boduri, Borri F. All. Gamma.

ARBITRO: Patti di Palermo; assistenti Ciufoli di Albano Laziale e Fiore di Roma 1.

MARCATORI: 1’ st Benedetti, 10’ st e 40′ st Marzierli, 32′ st Boriosi.

NOTE: ammoniti El Dib, Bellini. Recuperi: 1+4.