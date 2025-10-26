GROSSETO – Nona giornata da incorniciare per un Grifone sempre più quadrato, concreto e disinvolto, bravo a domare un Poggibonsi rimaneggiato ma duro a morire (foto di Paolo Orlando). Dopo un monologo con due legni scheggiati nel primo tempo, la ripresa biancorossa si apre al gol di Benedetti, cui segue la doppietta di capitan Marzierli, intervallata dal rigore concesso agli ospiti, per la gioia degli spettatori presenti, 1400 in totale, Curva Nord inclusa. Se l’attacco maremmano piace e riscuote applausi e consensi – il migliore del girone, come la differenza reti – non dispiace neanche la difesa, mai in affanno e attenta a non concedere niente.

Grifone, vittoria da primato sul Poggibonsi

La classifica dopo nove giornate:

Grosseto 22 punti; Siena 20; Seravezza 19; San Donato Tavarnelle 18; Foligno, Tau Alotpascio 17; Ghiviborgo, Prato 15; Terranuova Traiana 11; Orvietana, Aquila Montevarchi 10; Scandicci, Camaiore 9; Follonica Gavorrano, Sporting Triestina 8; Sansepolcro 7; Cannara 6; Poggibonsi 2.