GROSSETO – Con un altro secondo tempo straordinario la Gea Basketball Grosseto mette in tasca la quarta vittoria di fila nel campionato di Divisione regionale 1, andando a espugnare l’ostico parquet degli Shoemarkers Monsummano, sfiorando i trenta punti di margine (98-69 il finale). I “ciabattini” pistoiesi sono riusciti a tenere testa al quintetto di Silvio Andreozzi per tutto il primo tempo, chiudendo sotto di una sola lunghezza nel primo quarto (27-28) e andando al riposo sotto di sette. Al rientro degli spogliatoi la formazione biancorossa ha cambiato letteralmente marcia e anche grazie alle “triple” di Liberati, dell’ispirato Mirko Mari, di Banchi e Furi, ha firmato un parziale di 30-9, che ha completamente cambiato il volto alla gara, portando alla fine del terzo la Gea a +20 e ha consentito allungare fino al +29 finale.

I ragazzi del Grosseto hanno disputato una partita tosta, chiudendo le maglie difensive dopo un inizio un po’ leggero che ha consentito al Monsummano, che ha dato il massimo, di lottare punto a punto. A quel punto è venuta fuori la differenza tra le due squadre, con la retroguardia Gea sempre pronta a fermare ogni azione, a sporcare le palle avversarie, mentre l’attacco ha tiro con il 66% da due e il 46% da tre. Addirittura sei i giocatori in doppia cifra, capeggiati da Banchi (6/9 da due, 4 assist) e Ense (3/5 da due, 3/4 da tre). Ottimi anche Liberati (4/6 da tre), Ignarra (5/6 da due), Mari (5/9 da tre, con 9 rimbalzi), Scurti (4/5 da due, 5 assist e 8 rimbalzi), ma bene anche Malentacchi (1/2 da due, 2/3 da tre, con 5 assist e 4 palle recuperate)

“Prestazione corale super di un gruppo sempre più unito – commenta il capitano Edoardo Furi (5 rimbalzi e tre assist per lui) – con fame, energia e voglia di stare insieme”.

“Bella vittoria, sotto tutti gli aspetti, abbiamo rasentato quasi la perfezione – gongola l’allenatore Silvio Andreozzi – Monsummano è squadra buona, con un Malevolti davvero bravo, ma quando si trova un avversario così in forma non ce n’è per nessuno. Sono orgoglioso di questo gruppo, contentissimo di come si sta esprimendo; dobbiamo migliorare qualcosina in difesa in vista della partita contro Sky Walkers Lucca, ma si tratta solo di piccolezze”.

Shoemakers Monsummano-Gea Basketball Grosseto 69-98

SHOEMAKERS MONSUMMANO: Convino, Ponzo 6, Frangioni 6, Cantrè 8, Parlanti 5, Soriani 3, Lorenzi 1, Facchiano 3, Cipolletti, Calderaro 18, Malevolti 19, Benedetti. All. Nobile.

GEA GROSSETO: Banchi 16, Ignarra 10, Furi 5, Ense 16, Mari 15, Liberati 14, Scurti 11, Malentacchi 9, Ciacci 3, Grascelli, Fommei, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Gigoni e Staglianò di Livorno.

PARZIALI: 27-28, 49-56; 58-78.

STATISTICHE GEA: 21/31 tiri da due, 17/37 da tre, 6/14 dalla lunetta; 42 rimbalzi (35 difensivi), 13 palle recuperate (7 perse), 20 assist.