GROSSETO – “Gravissimo il nuovo taglio di 80 milioni di euro destinati alla realizzazione della Tirrenica. Delle risorse previste, resta soltanto un milione: una cifra simbolica, che non consente alcun intervento concreto per la sicurezza e lo sviluppo del territorio”.

Il Partito Democratico provinciale di Grosseto, con il segretario Giacomo Termine e il responsabile infrastrutture Daniele Tonini, denuncia con forza l’ennesima scelta scellerata del Governo, che colpisce una volta di più le infrastrutture strategiche per la Maremma e per l’intera Toscana del Sud.

“La Tirrenica, dichiarano Termine e Tonini, è un’arteria fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il futuro economico del territorio. Tagliare ulteriormente i fondi significa condannare la provincia di Grosseto all’isolamento e all’abbandono.”

“Dal Governo e dai rappresentanti politici di centrodestra del territorio sono arrivati, finora, solo proclami e promesse elettorali. Promesse mai tradotte in fatti, ma anzi in tagli pesantissimi, che ricadono direttamente sui cittadini, sulle imprese e sulla sicurezza stradale. Il Pd provinciale chiede il ripristino immediato delle risorse originariamente previste e un impegno concreto per completare finalmente la Tirrenica, dopo decenni di rinvii e illusioni”.

“Il centrodestra taccia e chieda scusa ai cittadini, concludono, per la colossale presa in giro perpetrata ai danni della Maremma. Non accetteremo che il nostro territorio sia considerato di serie B. Servono risposte, non tagli”.

“La situazione della Tirrenica si inserisce in un quadro nazionale preoccupante, con numerosi tagli alle infrastrutture strategiche del Paese, un vero e proprio disastro che rischia di frenare la crescita e aumentare le disuguaglianze territoriali”.