SCANSANO – Riapre a Scansano il teatro Castagnoli per una stagione ricca di appuntamenti interessanti. Otto i titoli scelti.

“Quest’anno – spiega la sindaca Maria Bice Ginesi – rispetto alla passata stagione, dedicata alle realtà artistiche locali, abbiamo voluto allargare lo sguardo siamo orgogliosi del cartellone che è stato messo assieme. Speriamo di bissare il successo dell’anno scorso”.

Il programma

Si parte domani domenica, 26 ottobre alle 17, con “La buonanima di Meco”, prima assoluta, tratto dall’ultimo testo di Luciana Bellini, apprezzata narratrice scansanese di storie maremmane. In scena gli attori di Teatro studio.

Domenica 30 novembre, sempre alle 17, sarà la volta di “La genesi di tutti i nostri problemi”, scritto diretto ed interpretato da Marco Bonini, attore sceneggiatore e scrittore di origine romana. “Per questo spettacolo, che tratta temi legati al patriarcato e ai diritti, chiederemo la partecipazione della Commissione Pari Opportunità della provincia e del Centro Antiviolenza” racconta l’assessora alla Cultura Irene Terzaroli.

Venerdì 19 dicembre, alle 21, salirà sul palco del Castagnoli il Chanckra five vocal group per “Incanto con skeep”.

Il 18 gennaio, domenica, alle 17 su il sipario per “Novecento, la leggenda del pianista sull’oceano” di Alessandro Baricco portato in scena dall’attore e regista Giacomo Moscato e il maestro Francesco Iannitti Piromallo che accompagnerà la narrazione suonando al piano le musiche che Ennio Morricone compose per la versione cinematografica diretta da Giuseppe Tornatore.

Domenica 1 febbraio, alle 17, sarà la volta di Gianmarco Nucciotti con “Di quando. Storie di personaggi e fatti non puramente casuali”. “La vita bella che ci cresce intorno”, atto unico per voce, coro e musica di Marco Cosentino e Alessandra Gigli, sarà portata in scena domenica 22 marzo, alle 17 dai Briganti di Maremma: un inchino alla storia dell’eccidio di Maiano Lavacchio “che bisogna avere il coraggio di raccontare”. La Compagnia la prova generale, di Ribolla, sarà al Castagnoli venerdì 19 aprile alle 19 con “Una tranquilla confusa giornata”.

Ultimo appuntamento domenica 3 maggio, alle 17.30, con “Liberi tutti” di Giovanni Veronesi e Musica da ripostiglio, spettacolo che combina racconti, musica teatro e cinema interagendo con il pubblico”.

In programma anche tre appuntamenti per i più piccini: “Il giratempo di babbo Natale” (21 dicembre alle 17, compagnia Binario Vivo Pisa); “canto di Natale” (6 gennaio pre 17, AnimaScenica) e Pinocchio (1 marzo, alle 17, Teatro Nuovo). La gestione dei servizi teatrali è stata affidata a Palcoscenico Produzioni. Questa stagione teatrale avrà la novità di chiudere ogni spettacolo con una degustazione di vini del nostro territorio guidata dalla Scuola Europea Sommelier.