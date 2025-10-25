GROSSETO – Spettacolo, carattere e cuore nel 5-3 con cui l’Atlante Grosseto supera alla Bombonera l’ostico Olimpia Regium, nella quinta di campionato del girone A della serie A2 Elite (foto B. Testini).

Inizia bene il match dei padroni di casa col gol di Schettino al 3’ su assist da sinistra di Telesca. Pressing di Ugas e Mesa a cercare spazio, ma la difesa rivale fa scudo. Una parata per parte, poi al 9’ netta chance per Augustin, fra i più dinamici.

All’11’ pareggio di Ruggiero su punizione. Tre minuti dopo azione sulla destra di Augustin, che dribbla due avversari e serve Schettino: da distanza ravvicinata lo stesso insacca il 2-1. Mani nei capelli al 17’, sul fronte grossetano, per il palo di bomber Fahd.

Subito al 1’ della ripresa Mazariol pareggia i conti; occasioni da entrambe le parti, con i locali che continuano con azioni a ragnatela faticando a trovare il tiro in porta.

All’11’ Fahd e al 13’ Augustin portano l’Atlante in doppio vantaggio, ma al 14’ Ruggiero accorcia per il 4-3. Lo stesso farà tremare poco dopo la difesa biancorossa con una punizione fuori di poco. Al 17’ è Fahd a sfiorare l’incrocio dei pali, dopo una ripartenza veloce. Dopo continui capovolgimenti di fronte, al 19’ inoltrato Augustin sigla la sua doppietta personale. E’ l’ultima emozione di una bella gara, nonché terza vittoria nel torneo dei grossetani, che si candidano ufficialmente fra i protagonisti del girone.

ATLANTE GROSSETO: Chisci, Ugas, Schettino, Baluardi, Gianneschi, Toni, Augustin, Telesca, Mesa, Fahd, Restaino, Yaghoubian. All. D’Urso.

OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Santoro, Ederson, Mereu, Vissoto Fabricio, Halitiaha Valtin, Montanari, Ruggiero, Panico, Iissi Hamza, Aieta, Mazzariol. All. Parutto.

ARBITRI: Galasso di Aprilia e Criste di Albano Laziale; cronometrista Covitto di Pisa.

MARCATORI: 3’ e 14’ Schettino, 11’ e 14’ st Ruggiero, 1’ st Mazariol, 11’ st Fahd, 13’ st e 19’ st Augustin.