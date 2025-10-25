GROSSETO – Seconda settimana di prima fase per le squadre impegnate nella stagione invernale del calcio a 5, una tornata di gare che ha regalato tanti gol e anche qualche sorpresa.

Nel girone A il Pathetic manda un chiaro segnale a tutte le avversarie: il team di Luca Trombetta incamera un’altra larghissima affermazione, il 13-0 contro una squadra di valore come il Pezzotto, e si candida a un ruolo da assoluta protagonista. Il duo Fiore-Betti è inarrestabile e spedisce il Pathetic al comando solitario del raggruppamento. Questo perché i Los Ladrones stoppano sul 4 a 4 i campioni in carica del Barbagianni Carrozzeria Tirrena, con le doppiette di Vincenzo De Luca e Cervetti che non bastano a sopravanzare Nigido e compagni. I poker di Bernardini e Sbordone, invece, valgono i primi tre punti per l’Fc Aura, che super 9 a 2 gli Avengers. Riposava il Cassai Gomme.

Nel gruppo B è invece l’Udpc Gs a staccarsi subito dal resto della compagnia: il trio Bindi-Cappuccini-Vichi spinge Marignoni e compagni nell’8 a 6 nel big match contro il Calcio Shop, a cui non basta l’apporto del solito Cavazza (poker per lui), per mettere in cascina il secondo successo consecutivo. Sbronzi di Riace che si mettono in scia alla capolista grazie al duo Pitel-Nechita che determina il 9 a 1 sul Car Center, mentre I Celestini fanno il loro convincente esordio nella manifestazione battendo 10 a 3 il Ristorante Celeste: è Kasa a fare la differenza. Riposava lo Sciangai.

Sono Atletico Barbiere e Tpt Pavimenti a formare il duopolio al comando del girone C grazie a due vittorie autorevoli e di spessore: il team di Di Girolamo infligge un torrenziale 16 a 2 al Podere Curtatone, con le cinquine di Saccà e Giglio in evidenza, mentre sono Chelini e Montagnani (entrambi con una tripletta) a fare la differenza in entrambi i lati del campo nell’11 a 5 contro l’Ac Campetto. Prima gioia in campionato anche per gli Underdogz, con il 6 a 5 di misura sul Gorarella Mobilino (Nicotini 3): decisivo il poker di Maggi. Riposava il Baraonda.

Anche nel gruppo D c’è un duo al comando, quello formato da Bivio di Ravi e Immobiliare Rossi. I ragazzi di Bonanata dispongono di una qualità offensiva importante e la mettono in mostra nel 10 a 2 sul Vets, con i gol di Villano e Fabbri a dare il là al parziale determinante. Gara giocata sul filo dell’equilibrio per la squadra di Rossi, che con l’Endurance Team (Ciacci 3) la spunta proprio sul fil di lana (4-3) grazie alle doppiette di Bartolomei e Romagnoli. Si sblocca anche l’Abitando Fc (foto in alto), che incamera il bottino pieno contro il Poggione: il duo Pjetri-Alfano fa la differenza. Riposava l’Angolo Pratiche.

Prende il via anche la stagione del calcio a 8, con le sei squadre che prenderanno parte all’annata impegnate in questa prima fase nei due gironi di coppa. Rinviato il match tra Young Boys e Ordine degli Ingegneri, è il Ristorante Il Veliero a mettersi subito in evidenza, con un sonante 9 a 0 sulla new entry Il Catenaccio: il poker di Fanteria mette le ali ai ragazzi di Amaddii, Davide Barbini, Legler e Rosi completano l’opera, Riposavano nel girone A il Partizan Degrado, mentre nel gruppo B la Castiglionese.