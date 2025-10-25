FOLLONICA – Attimi di paura nella serata di ieri a Follonica, nei pressi dei Palazzi Rossi, dove un gruppo di ragazzi ha lanciato un oggetto contro un’auto in transito.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30, mentre una coppia percorreva la strada in macchina. I giovani si muovevano in bicicletta, a fari spenti, quando uno di loro ha scagliato un oggetto contro la vettura, colpendola. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la macchina non ha riportato danni rilevanti, ma l’accaduto ha provocato un grande spavento.

«Erano in gruppo – racconta la donna che era a bordo dell’auto -, tutti molto giovani, probabilmente minorenni, e forse hanno agito senza rendersi conto della pericolosità del gesto. È andata bene, ma si deve sapere che ci sono dei ragazzi che si divertono così».

«Non saprei dire – prosegue la donna – di che oggetto si trattava. Mio marito ha visto che l’hanno ripreso da terra e sono scappati. Non credo fosse un sasso, ma la botta alla macchina era molto forte. Mio marito è anche cardiopatico e si è spaventato tantissimo. A prima vista la macchina non ha riportato danni, ma mi chiedo come sia possibile divertirsi così a spaventare la gente. Siamo davvero dispiaciuti e indignati, a Follonica alle 21.30 non ce lo aspettavamo proprio e non dovrebbe succedere».

La coppia ha chiamato subito i carabinieri per sporgere denuncia. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.