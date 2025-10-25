GROSSETO – Incidente in città intorno a mezzogiorno in viale Ximenes, a Grosseto, dove una donna di 87 anni è stata investita mentre attraversava la strada.

(Foto d’archivio)

L’allarme è scattato alle ore 12.01: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana sud est, con l’automedica di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia di Grosseto. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

L’anziana, rimasta ferita nell’impatto, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.