Foto di repertorio

GROSSETO – Duello casalingo per il Grosseto, pronto a contendersi la posta in palio contro l’ultima Poggibonsi (foto d’archivio di Paolo Orlando). Un vero e proprio testacoda fra due rivali quasi agli antipodi per numeri e risultati, che però non deve allentare concentrazione ed ambizione in casa unionista.

“Il Poggibonsi è una squadra come tutte quelle che hanno 8-9 punti – ha commentato mister Indiani – contro Prato e anche domenica scorsa hanno perso giocando alla pari, sono come Orvietana Cannara e Camaiore, che ci ha fatto uno scherzetto e ora ci mancano due punti importanti. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che siano già retrocessi, si vogliono salvare e la loro classifica è bugiarda”.

Convocati Ampollinin, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, Corallini, Della Latta, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli e Sartorelli.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 9a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Scandicci (De Angelis, Nocera Inferiore)

Fulgens Foligno-Terranuova Traiana (Petraglione, Campobasso)

Ghiviborgo-Siena (Coppola, Castellammare Di Stabia)

Camaiore-Orvietana (Boccuzzo, Reggio Calabria)

Prato-Cannara (Tassano, Chiavari)

San Donato Tavarnelle-Sansepolcro (El Amil, Nichelino)

Seravezza-Follonica Gavorrano (Dumitrascu, Finale Emilia)

Sporting Club Trestina-Tau (Abou El Ella, Milano)

Grosseto-Poggibonsi (Patti, Palermo)

La classifica:

Siena, Grosseto 19 punti; Seravezza, Foligno 16; San Donato Tavarnelle 15; Ghiviborgo, Tau Alotpascio 14; Prato 12; Terranuova Traiana 10; Orvietana, Aquila Montevarchi 9; Scandicci, Camaiore, Follonica Gavorrano, Sporting Triestina 8; Sansepolcro 7; Cannara 6; Poggibonsi 2.