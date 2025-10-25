Foto di repertorio

GROSSETO – Nuovo progetto dell’Asd Fossombroni, che è lieta di presentare un corso di ginnastica per adulti, attività motoria completa pensata per il benessere fisico e mentale di tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione. Le lezioni, guidate da personale qualificato, offrono un percorso graduale per migliorare la forma fisica, aumentare la mobilità articolare e tonificare i principali gruppi muscolari.

Il corso si svolge da martedì a venerdì, dalle 15 alle 16, presso la palestra Isis Fossombroni, offrendo un momento della giornata dedicato a prendersi cura di sé. Durante le lezioni, i partecipanti potranno percepire un miglioramento generale dell’energia e della vitalità, ridurre stress e tensioni, acquisire maggiore flessibilità e muoversi con più scioltezza nelle attività quotidiane. Parallelamente, gli esercizi mirano a rinforzare addome, gambe, braccia e schiena, favorendo equilibrio, coordinazione e prevenzione dei dolori muscoloscheletrici.

Oltre ai benefici fisici, il corso sostiene anche il benessere mentale e sociale, creando occasioni di socializzazione e stimolando concentrazione e attenzione. È un’occasione ideale per chi desidera mantenersi attivo, migliorare la propria postura e la propria resistenza, senza trascurare il piacere di condividere momenti con altri adulti.

Per partecipare è necessario essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la professoressa Gabriella Corzani al numero 347 879 5055