BAGNO DI GAVORRANO – Trasferta in casa del Seravezza Pozzi per il Follonica Gavorrano per il nono turno del girone E di Serie D. Dopo il ritorno all’ora solare si scenderà in campo domenica alle 14,30, con i biancorossoblù alla ricerca dei tre punti dopo la sconfitta subita tra le mura amiche contro il Ghiviborgo per 0-2.

I biancorossoblù si presentano con 8 punti in classifica, con due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, 6 gol fatti e 10 subiti. Il Seravezza è invece reduce dal pareggio per 2-2 in casa del Tau Altopascio e si presenta con 16 punti in classifica, con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, 10 gol fatti e 8 subiti.

Da pronostico, sarà un match in cui gli uomini di Francesco Baiano sono attesi dal riscatto, come sottolinea il mister biancorossoblù. “Per uscire dal momento bisogna lavorare e farsi un esame di coscienza, a partire da me – spiega – Lavorare: non conosco altri metodi. Il problema non è tanto il modulo, ma è che non riusciamo a fare gol, e quando non si riesce bene che va si pareggia. Ci vuole sempre un equilibrio”.

Grande classico del girone E di Serie D, nei due confronti dello scorso anno ad avere la meglio è stato il Seravezza in entrambi i casi: nel girone di andata la sfida del Buon Riposo è terminata sull’1-0 per i padroni di casa, mentre nel ritorno al Malservisi-Matteini gli ospiti hanno battuto i biancorossoblù con il risultato di 0-2.

I precedenti sei incontri sono stati invece a favore del Follonica Gavorrano: nella stagione 2023/24 nel girone di andata era arrivata una bella vittoria esterna per 1-2. Nel ritorno il 3-0 casalingo per il Follonica Gavorrano. Le due squadre si erano appunto incontrate diverse volte anche negli ultimi anni: il match forse più importante è probabilmente quello della stagione 2021/22: nonostante il diverso girone le due formazioni si erano infatti sfidate in Coppa Italia di Serie D, con una vittoria per 3-1 ad opera del Follonica Gavorrano, arrivando poi alla successiva vittoria del torneo.

Il segno X tra le due squadre non esce invece dalla stagione 2018/19 con lo 0-0 di Seravezza.

Ex di turno il centrocampista offensivo Lorenzo Lepri, in biancorossoblù nella stagione 2019/20. Dal Seravezza è invece arrivato in estate Lorenzo Bellini.