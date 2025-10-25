SCARLINO – Il sindaco Francesca Travison invita la cittadinanza a registrarsi al servizio Alert System, già attivo da anni nel Comune di Scarlino, per ricevere in tempo reale messaggi e comunicazioni della Protezione civile.

Alert System è un servizio gratuito, anonimo e facile da utilizzare, che permette di essere informati tempestivamente in caso di emergenze, allerte meteo, interruzioni di servizi o altri avvisi di pubblica utilità. Per iscriversi basta accedere al link: https://registrazione.alertsystem.it/scarlino, selezionare l’area “Registrazione cittadino”, indicare Comune di Scarlino dove richiesto e confermare con “ok”.

«Invitiamo tutti i cittadini a registrarsi o a verificare la propria iscrizione – sottolinea il sindaco Francesca Travison – perché Alert System rappresenta uno strumento prezioso per la sicurezza di tutti. Restare informati significa poter reagire con tempestività e consapevolezza di fronte a ogni eventualità».

L’Amministrazione comunale ricorda che l’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento e che il servizio copre l’intero territorio comunale.