GROSSETO – Duello inedito con l’Hc Castiglione per il Circolo Pattinatori Grosseto, atteso domani domenica sera alle 18, sulla pista di Casa Mora contro il locale quintetto neopromosso nella massima serie, valido come posticipo della terza di andata. Per i ragazzi di Massimo Mariotti, dopo due sconfitte che hanno lasciato qualche rimpianto, questo derby maremmano potrebbe essere l’occasione per mettere in tasca i primi punti di una stagione, nella quale Saavedra e compagni cercheranno di ottenere una salvezza tranquilla, senza disputare i playout, ma casomai i preliminari playoff. La sfida di Casa Mora è insomma il primo degli incontri da portare a casa per centrare l’obiettivo prefisso. La squadra biancorossa ha dimostrato di essere sulla strada della migliore condizione, anche se non riesce ancora a finalizzare le molte occasioni create.

“La gara con il Castiglione – dice l’allenatore del Cp Grosseto Massimo Mariotti – me l’aspetto come una sfida difficile. Non è vero che siamo favoriti, come dice qualche addetto ai lavori, perché in questo campionato regna l’equilibrio. Delle due formazioni quella che ha più da perdere è probabilmente il Castiglione perché gioca in casa; noi ci arriviamo in buone condizioni. A Viareggio siamo stati condannati dall’annullamento di un gol regolare a nove secondi dalla fine. Contro il Monza, senza l’episodio del rigore e l’espulsione di Scarso, la potevamo vincere. E’ stata una partita intensa, difficile, contro la squadra che in questo momento sta meglio di tutte in A1. Il nostro primo tempo e i dieci minuti della ripresa sono stati soddisfacenti”.

Al “Casa Mora” si affronteranno due delle formazioni ancora a zero punti in classifica. “Il calendario ha messo di fronte entrambe a ottime avversarie. Il Castiglione ha trovato due squadre di prima fascia, Lodi e Bassano, noi due quintetti in crescita come Monza e Viareggio. Abbiamo incontrato più o meno le stesse difficoltà. La squadra di Bracali a Bassano ha limitato i danni facendo una partita difensiva, chiudendo tra l’altro il primo tempo sullo 0-0. Quella di domenica è una partita tra tripla e in questa occasione dobbiamo fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva”.

L’ultima battuta è sulla formazione castiglionese: “Sono una squadra giovane, con due argentini, che ha l’entusiasmo di una neopromossa. È la prima sfida salvezza. Fin dall’inizio sapevo che avevamo un calendario complicato. Cerchiamo però di giocare le nostre armi per fare bottino pieno”.

Come detto, non ci sono precedenti tra le due maremmane in serie A1, ma complessivamente sono stati i derby: diciannove incontri complessivi, conclusi con 14 successi castiglionesi e 5 grossetani. Una curiosità: nella Final Eight di serie B del 2013, nel Castiglione che si laureò campione d’Italia militava come giocatore l’attuale mister del Circolo Pattinatori, Massimo Mariotti.

Nel corso della settimana il Circolo Pattinatori si è allenato. Barragan, Saavedra e Vargas hanno recuperato al massimo e sono pronti a dare il loro contributo in un incontro importantissimo. Questi i convocati: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan.