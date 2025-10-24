GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 24 OTTOBRE

AMIATA

Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione

CAPALBIO

Fino al 26-10-2025 – Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend, da “Tre ciotole” a “Testa o croce?”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

GAVORRANO

Fino al 26-10-2025 – Lotta alla mafia: dalla mostra di pittura agli incontri. Al via la Settimana della legalità

GROSSETO

24-10-2025 – Tornano gli appuntamenti culturali con Paolo Pisani. Primo ospita l’artista Dedò

24-10-2025 – Teatro e risate con “Taxi a due piazze”: La Barcaccia in scena a Grosseto

24-10-2025 – L’Hyperion Ensemble conclude i concerti d’autunno del Rotary club

24-10-2025 – “Vivi Grosseto”: con l’evento finale nasce la “Carta” per la cultura, la comunità e la sicurezza

Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MANCIANO

Fino al 25-10-2025 – Manciano celebra Lilio Niccolai nel centenario della nascita: due giorni di eventi

MASSA MARITTIMA

24-10-2025 – “La Storia di un sogno”: evento di raccolta fondi del Rotary club per l’eradicazione della polio

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 25 OTTOBRE

AMIATA

Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione

CAPALBIO

Fino al 26-10-2025 – Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend, da “Tre ciotole” a “Testa o croce?”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 26-10-2025 – Vetulonia capitale del riuso: due giorni di baratto e creatività condivisa

FOLLONICA

25-10-2025 – Il Piccolo Cineclub Tirreno ospita il “Festival Sumud”: due anteprime per raccontare la resistenza palestinese

GAVORRANO

Fino al 26-10-2025 – Lotta alla mafia: dalla mostra di pittura agli incontri. Al via la Settimana della legalità

GROSSETO

25-10-2025 – Renato Pollini: in biblioteca l’incontro dell’Isgrec sul “sindaco della ricostruzione”

25-10-2025 – Torna la “Giornata dei funghi” al Museo di storia naturale: corso, escursione e menu autunnale

25-10-2025 – Alla chiesa dei Bigi una stagione di concerti con lo Scriabin Concert Series

25-10-2025 – Torna il Giannetti Guitar Festival: quattro sabati di musica nella chiesa della Misericordia

Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MANCIANO

Fino al 25-10-2025 – Manciano celebra Lilio Niccolai nel centenario della nascita: due giorni di eventi

MASSA MARITTIMA

25-10-2025 – A Massa Marittima il lungo viaggio dei diritti: tra statuti medioevali e conquiste moderne

ORBETELLO

25-10-2025 – Buona movida: in piazza l’incontro “Ballare liberi” per parlare di vita notturna e sicurezza

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

25-10-2025 – A veglia col Vernacolo: a Ribolla torna sul palco La compagnia dell’Anello

DOMENICA 26 OTTOBRE

AMIATA

Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione

CAPALBIO

Fino al 26-10-2025 – Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend, da “Tre ciotole” a “Testa o croce?”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 26-10-2025 – Vetulonia capitale del riuso: due giorni di baratto e creatività condivisa

FOLLONICA

26-10-2025 – Torna “Svuota cantine”: tutti al mercatino dell’usato al Parco centrale. Ecco quando

GAVORRANO

26-10-2025 – “Accediamo Ravi”: musica e buon cibo nel borgo per finanziare le luminarie natalizie

Fino al 26-10-2025 – Lotta alla mafia: dalla mostra di pittura agli incontri. Al via la Settimana della legalità

GROSSETO

Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MANCIANO

26-10-2025 – “Da museo a museo”: in Maremma due escursioni tra cultura e mobilità dolce

MASSA MARITTIMA

26-10-2025 – 800 anni del Libero Comune: al palazzo dell’Abbondanza il concerto “Quartetto italiano di corni”

SCARLINO

Fino al 2-11-2025 – A Scarlino torna la sagra del Marrone e di Halloween: una settimana di gusto, tradizione e divertimento

PITIGLIANO

26-10-2025 – Shoah in Maremma: Judith Roumani presenta a Pitigliano il suo libro sulla memoria ebraica

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano