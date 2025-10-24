GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
VENERDÌ 24 OTTOBRE
AMIATA
Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione
CAPALBIO
Fino al 26-10-2025 – Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend, da “Tre ciotole” a “Testa o croce?”
Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio
GAVORRANO
Fino al 26-10-2025 – Lotta alla mafia: dalla mostra di pittura agli incontri. Al via la Settimana della legalità
GROSSETO
24-10-2025 – Tornano gli appuntamenti culturali con Paolo Pisani. Primo ospita l’artista Dedò
24-10-2025 – Teatro e risate con “Taxi a due piazze”: La Barcaccia in scena a Grosseto
24-10-2025 – L’Hyperion Ensemble conclude i concerti d’autunno del Rotary club
24-10-2025 – “Vivi Grosseto”: con l’evento finale nasce la “Carta” per la cultura, la comunità e la sicurezza
Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza
Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti
Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno
MANCIANO
Fino al 25-10-2025 – Manciano celebra Lilio Niccolai nel centenario della nascita: due giorni di eventi
MASSA MARITTIMA
24-10-2025 – “La Storia di un sogno”: evento di raccolta fondi del Rotary club per l’eradicazione della polio
PITIGLIANO
Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano
SABATO 25 OTTOBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 26-10-2025 – Vetulonia capitale del riuso: due giorni di baratto e creatività condivisa
FOLLONICA
25-10-2025 – Il Piccolo Cineclub Tirreno ospita il “Festival Sumud”: due anteprime per raccontare la resistenza palestinese
GAVORRANO
GROSSETO
25-10-2025 – Renato Pollini: in biblioteca l’incontro dell’Isgrec sul “sindaco della ricostruzione”
25-10-2025 – Torna la “Giornata dei funghi” al Museo di storia naturale: corso, escursione e menu autunnale
25-10-2025 – Alla chiesa dei Bigi una stagione di concerti con lo Scriabin Concert Series
25-10-2025 – Torna il Giannetti Guitar Festival: quattro sabati di musica nella chiesa della Misericordia
Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza
MANCIANO
MASSA MARITTIMA
25-10-2025 – A Massa Marittima il lungo viaggio dei diritti: tra statuti medioevali e conquiste moderne
ORBETELLO
25-10-2025 – Buona movida: in piazza l’incontro “Ballare liberi” per parlare di vita notturna e sicurezza
PITIGLIANO
ROCCASTRADA
25-10-2025 – A veglia col Vernacolo: a Ribolla torna sul palco La compagnia dell’Anello
DOMENICA 26 OTTOBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
FOLLONICA
26-10-2025 – Torna “Svuota cantine”: tutti al mercatino dell’usato al Parco centrale. Ecco quando
GAVORRANO
26-10-2025 – “Accediamo Ravi”: musica e buon cibo nel borgo per finanziare le luminarie natalizie
GROSSETO
MANCIANO
26-10-2025 – “Da museo a museo”: in Maremma due escursioni tra cultura e mobilità dolce
MASSA MARITTIMA
26-10-2025 – 800 anni del Libero Comune: al palazzo dell’Abbondanza il concerto “Quartetto italiano di corni”
SCARLINO
Fino al 2-11-2025 – A Scarlino torna la sagra del Marrone e di Halloween: una settimana di gusto, tradizione e divertimento
PITIGLIANO
26-10-2025 – Shoah in Maremma: Judith Roumani presenta a Pitigliano il suo libro sulla memoria ebraica
