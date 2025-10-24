CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Successo per il primo incontro dedicato al turismo, ai cambiamenti climatici e all’intelligenza artificiale, che si è tenuto nella sala consiliare. All’appuntamento erano invitate tutte le associazioni di categoria e i cittadini, a testimonianza di quanto sia importante un dialogo condiviso sul futuro del nostro territorio.

L’iniziativa, organizzata dalla lista civica “L’Alternativa”, ha visto i consiglieri Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone fare gli onori di casa, accogliendo con entusiasmo i partecipanti e ringraziando per la preziosa presenza il dottor Giuseppe Giaccardi, relatore dell’incontro, e la dottoressa Simona Tozzi, che ha saputo moderare con grande professionalità il dibattito.

“È ormai chiaro che il turismo deve basarsi su una programmazione di lunga durata, guidata da chi possiede una profonda conoscenza del settore, sia in termini di analisi dei dati che di competenze umane e relazionali. Il dottor Giaccardi ha illustrato con precisione i dati relativi agli arrivi di turisti italiani e stranieri, commentandoli e spiegando le strategie da intraprendere per valorizzare i cosiddetti mesi di “spalla” — quei periodi dell’anno meno affollati ma particolarmente apprezzati, soprattutto dagli stranieri, per il clima più mite e le esperienze più autentiche che il territorio può offrire”.

“ La presenza diversificata dei turisti nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre, unita alle caratteristiche del nostro territorio — non fatto solo di mare, ma anche di colline, di storia e di enogastronomia — deve essere letta e valorizzata alla luce dei dati e di una pianificazione mirata. Grazie all’intervento del dottor Giaccardi, il Comune avrà ora la possibilità di partecipare a nuove fiere, da programmare con attenzione, elaborando insieme materiale promozionale adeguato e coerente con la nostra identità territoriale. Ad oggi, per i risultati positivi in termini di presenze turistiche, vanno ringraziate tutte le attività locali — campeggi, alberghi e agriturismi —, senza dimenticare la natura, l’ambiente e la storia, elementi che costituiscono l’anima più autentica dell’accoglienza castiglionese”.

“ Questo primo incontro ha confermato, una volta di più, che dati e programmazione devono procedere insieme, perché lo sviluppo di una destinazione turistica non può essere improvvisato né costruito in un solo anno: richiede tempo, visione e un coinvolgimento corale di tutti gli stakeholder locali”.

“Siamo molto soddisfatti di questo primo incontro – aggiungono i consiglieri Giannotti e Iavarone – e auspichiamo che ne seguano altri, affinché il cambiamento possa diffondersi su tutto il nostro territorio. Dobbiamo investire in una promozione turistica che sia davvero competitiva con quella di altri Paesi europei, facendo dei dati la base solida da cui partire. Ora che, grazie allo Studio Giaccardi, disponiamo di dati chiari e aggiornati, è arrivato il momento di chiederci quale strategia adottare per attrarre e accogliere turisti anche nei mesi più freschi. Questo sarà il tema centrale del secondo ciclo di incontri”.

“È – concludono – con questo spirito di amore per il nostro territorio e per tutti gli operatori che vi lavorano ogni giorno che abbiamo organizzato questo primo incontro. Ed è con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci prepariamo al prossimo appuntamento, fissato per il 12 novembre”.