GROSSETO – “La base dei nostri associati preferisce le domeniche del 14 e 21 dicembre, di modo da garantire maggiore soluzione di continuità al mercato ed ai clienti. D’altra parte è di interesse collettivo che il mercato sia partecipato e porti una boccata d’ossigeno anche alle aziende ambulanti di questa città che da molti anni aspettano un mercato straordinario accorpato ed efficiente” così Marco Di Giacopo, funzionario di Confesercenti Anva, interviene sulla decisione del Comune di Grosseto di svolgere i mercati le domeniche del 7 e 21 Dicembre.

“Generalmente, per una concertazione efficiente, il Comune attende sempre che gli ambulanti si consultino prima di decidere, magari anche più a ridosso del periodo natalizio. Una volta poi che le domeniche sono state scelte, viene mandata una comunicazione scritta: stavolta così non è stato”.

“Si consideri inoltre – prosegue Di Giacopo – che le domeniche che ci spettano sarebbero tre, ma in virtù di una buona collaborazione con l’ente, i residenti, ed il centro storico, ne “cediamo” una per garantire maggiore affluenza alle altre due. Vista anche questa disponibilità da parte degli operatori abbiamo chiesto a mezzo pec all’assessore Bruno Ceccherini di rivedere le proprie decisioni: l’esito però è stato negativo”.

“Il tempo per tornare sui propri passi però non manca – conclude il funzionario Anva – d’altra parte siamo sempre ad ottobre. Il Natale è un momento importante per tutti, cittadini, commercianti e turisti: anche gli ambulanti meritano la loro fetta d’importanza”.