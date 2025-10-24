FOLLONICA – Ancora danni del maltempo dopo quelli registrati la notte scorsa soprattutto nei comuni della fascia costiera nord della provincia di Grosseto. A Follonica un grosso pino è stato abbattuto a causa del forte vento che è spirato sulla città del Golfo già a partire da ieri sera.

L’albero è caduto all’interno della pineta di Levante, nella zona tra Senzuno e Salciaina. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.