FOLLONICA – Si riaccendono i riflettori sul Carnevale di Follonica, la manifestazione più importante per la città del golfo. Al Casello Idraulico in via Roma sono state svelate le prime informazioni sull’edizione 2026, a partire dalle date.

Carnevale 2026

I giorni da segnare sul calendario sono domenica 1 febbraio, domenica 8 febbraio, domenica 15 febbraio e sabato 21 febbraio. Un’edizione che occuperà quindi tutti i fine settimana di febbraio, con un nuovo tentativo di organizzare il gran finale di sabato in notturna (un’idea già proposta per il 2025 ma scartata all’ultimo momento a causa della pioggia).

Per promuovere l’evento sono stati esposti già da ora un cartellone e uno striscione con le date: «Si tratta di due banner, uno davanti al Casello idraulico e uno sulla facciata del Comune – ha annunciato il sindaco Matteo Buoncristiani -. Due luoghi strategici per l’Associazione Carnevale, che si impegna affinché questa manifestazione abbia sempre più visibilità. Un’idea che è stata accolta subito dal Comune, in un’ottica di crescita. Iniziare a respirare l’aria di festa con largo anticipo è fondamentale per coinvolgere la città, intercettare visitatori e dare il giusto slancio a tutti i rioni che già lavorano con passione. Il Carnevale è una tradizione storica e, grazie anche ai nuovi strumenti di comunicazione, vogliamo che l’attesa sia un crescendo emozionante fino alla grande sfilata inaugurale. Avanti tutta e buon Carnevale a tutti».

Le novità e i prossimi appuntamenti

L’organizzazione del Carnevale ha da sempre un nemico storico: il maltempo. Le principali novità della nuova edizione, dai bozzetti dei carri alle reginette, sarebbero infatti dovute essere presentate in piazza durante l’estate ma il tutto è stato rinviato. Si è pensato quindi di creare altri eventi appositi: oltre all’annuncio odierno, il prossimo appuntamento è per sabato 6 dicembre alle 21 per la presentazione dei bozzetti dei carri al Teatro Fonderia Leopolda. Le reginette saranno invece presentate a gennaio.

«Per quanto riguarda il maltempo ci stiamo muovendo su vari fronti, ad esempio sul tema della bigliettazione. Ci stiamo attrezzando per avere più flessibilità in modo da poter spostare le date – ha dichiarato il delegato dell’Associazione Carnevale Andrea Benini -. Cercheremo di farci trovare pronti, per quanto possibile, agli imprevisti e alle variabili del tempo. Un grande ringraziamento all’Amministrazione comunale, ai presidenti dei rioni e a tutti i volontari: sono loro l’anima del Carnevale».

Rioni al lavoro: la situazione di Pratoranieri e Chiesa

I rioni intanto sono al lavoro: un impegno che dura mesi e che porterà sul lungomare di Follonica come sempre carri pieni di idee e colori. La preoccupazione principale riguardava i rioni Chiesa e Pratoranieri, dopo l’incendio che ha colpito il loro capannone a inizio anno. I due rioni hanno comunque iniziato a lavorare, seppur con grande difficoltà. Benini ha fatto sapere poi che l’intervento per riparare il capannone è finalmente cominciato a metà ottobre: «Si intravede la luce in fondo al tunnel. Speriamo che i lavori durino quanto devono durare. Le ditte sono attualmente impegnate. Anche qui la variabile tempo è importante perché perdere anche una sola settimana conta».

Non resta che attendere il 6 dicembre per capire come saranno i carri e come procedono i lavori. Qui sotto alcuni momenti della presentazione al Casello Idraulico grazie alle foto di Giorgio Paggetti.