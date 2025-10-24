GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 24 ottobre 2025
Ariete intraprendente: ma ascolta anche il cuore.
Toro determinato: ma oggi c’è spazio per la dolcezza.
Gemelli curioso: ma attenzione alle distrazioni.
Cancro, segno del giorno, sarà protettivo, accogliente, delicato: oggi sei rifugio per chi ha bisogno di affetto vero.
Consiglio escursione: fai un picnic sulla riva del Lago dell’Accesa, dove la natura quieta ti somiglia.
Leone energico: ma cerca il silenzio quando serve.
Vergine lucida: ma oggi non essere troppo critica.
Bilancia armoniosa: le tue parole sono balsamo.
Scorpione profondo: oggi trovi risposte interiori.
Sagittario impulsivo: ma una buona notizia ti rasserena.
Capricorno pratico: giornata produttiva.
Acquario creativo: ma attenzione a non esagerare.
Pesci romantici: oggi puoi lasciarti andare.