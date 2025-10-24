GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 24 ottobre 2025

Ariete intraprendente: ma ascolta anche il cuore.

Toro determinato: ma oggi c’è spazio per la dolcezza.

Gemelli curioso: ma attenzione alle distrazioni.

Cancro, segno del giorno, sarà protettivo, accogliente, delicato: oggi sei rifugio per chi ha bisogno di affetto vero.

Consiglio escursione: fai un picnic sulla riva del Lago dell’Accesa, dove la natura quieta ti somiglia.

Leone energico: ma cerca il silenzio quando serve.

Vergine lucida: ma oggi non essere troppo critica.

Bilancia armoniosa: le tue parole sono balsamo.

Scorpione profondo: oggi trovi risposte interiori.

Sagittario impulsivo: ma una buona notizia ti rasserena.

Capricorno pratico: giornata produttiva.

Acquario creativo: ma attenzione a non esagerare.

Pesci romantici: oggi puoi lasciarti andare.