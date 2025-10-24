GROSSETO – Per la Gea Basketball Grosseto, regina nel girone A di Divisione regionale 1, in compagnia della Libertas Lucca, è in arrivo domani sabato alle 21,15, un impegno probante sul campo degli Shoemakers Monsummano, una delle formazioni che ambiscono a un posto tra le tra le big del campionato. Un avversario da prendere dunque con le dovute cautele da una squadra, quella grossetana, che domenica scorsa, contro la Polisportiva Chimenti Livorno ha espresso tutte le sue potenzialità solamente nella seconda parte di gara, dopo aver sofferto la fisicità del quintetto labronico e aver fatto registrare percentuali di tiro (43,7% da due e 31% da tre) al di sotto delle precedenti uscite. In settimana il coach Silvio Andreozzi ha lavorato sotto questo aspetto mentale per cercare di riportare la squadra nella condizione psicofisica ideale per affrontare l’impegnativa trasferta di sabato sera a Monsummano.

“Sarà una partita molto tosta – sottolinea il coach grossetano Silvio Andreozzi – perché quella di Monsummano è una squadra ben allenata, profonda con un paio di lunghi buoni per la categoria. L’incontro ci trova però in buon momento: in settimana abbiamo fatto una piccola amichevole in famiglia per affinare la preparazione e provare cose nuove, studiare le piccole lacune che sono emerse domenica scorsa. Quello che chiedo alla squadra è però di approcciare subito la partita in maniera intensa dal primo minuto, perché quell’approccio che abbiamo avuto domenica scorsa contro la Chimenti Livorno ci ha complicato un po’ la vita. Dobbiamo prendere in mano il match dal primo quarto, essere aggressivi e interrompere ogni azione avversaria, sporcando i loro palloni”.

Nelle file biancorosse rientra il carismatico Dario Romboli, alla ricerca del primo canestro in sua azione (è a 0/7 dopo le prime due uscite). Tutti gli altri iscritti a referto saranno probabilmente quelli della precedente esibizione, a cominciare da Davide liberati, miglior realizzatore della Gea con 53 punti (Alessandro Banchi lo ha avvicinato a 51), che cercherà di trovare maggiori spazi nella difesa avversaria, dopo essere stato ingabbiato dal Livorno.

Il programma della 2a giornata: Polisportiva Nicola Chimenti Livorno-Basket Donoratico, Gioielleria Mancini Monsummano-Gea Basketball Grosseto, Studio Arcadia Valdicornia-Juve Pontedera, Giga Energia Invictus Livorno-Ottica Centro Visione Vela, Cosmocare Cus Pisa-Libertas Lucca, Centro Minibasket Carrara-Basket Calcinaia, Castelfranco Frogs-Cestistica Audace Pescia, Lucca Sky Walkers-Basket Carrara Legends.

La classifica: Gea Grosseto e Libertas Lucca 6 punti; Pescia, Valdicornia, Lucca Sky Walkers, Calcinaia e Monsummano 4; Invictus Livorno, Carrara Legends, Nicola Chimenti Livorno, Centro Minibasket Carrara, Donoratico, Cus Pisa, Juve Pontedera, Vela Camaiore 2; Castelfranco Frogs 0.