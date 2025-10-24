CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un altro fine settimana intenso per le squadre del Castiglione. La serie A1 gioca domenica alle 18, con arbitri Massimiliano Carmazzi e Luca Molli di Viareggio, nel derby contro il Cp Grosseto. La A2 sabato alle 17 è impegnata in Coppa Italia al pala Barsacchi contro i Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio, mentre nelle giovanili l’Under 19 esordisce questo venerdì al Casa Mora alle 21 contro il Follonica, l’Under 17 Lo Scoiattolo domenica è di scena alle 12 a Sarzana e l’Under 15 La Scala gioca ancora al Casa Mora sabato alle 15.30 contro la Rotellistica Camaiore. Turno di stop per l’Under 23.

In A1 è quasi un evento storico: mai prima d’ora c’era stato un derby nella massima serie fra il Castiglione e il Grosseto, e a dire l verità nemmeno poi tanti incroci. Considerando solo le prime squadre, e mettendoci dentro anche l’Hc Grosseto insieme al Cp, si contano 21 sfide con 15 vittorie biancocelesti e 5 biancorosse considerando anche la Coppa di Lega. Numeri che risalgono in gran parte agli anni Ottanta, in quella che era la serie B (la seconda serie) ma che vedeva in pista campioni come Josè Martinazzo nel Castiglione autore sempre di tanti gol. Tra le curiosità si deve ricordare come nella Final Height di serie B del 2013, nel Castiglione che si laureò campione d’Italia militava come giocatore anche Massimo Mariotti. Negli anni recenti nel 2019-20 in B due vittorie del Castiglione e una del Cp, prima che il Covid fermasse la stagione. Il ripescaggio in A2 dei biancocelesti ha poi visto nel 22/23 due vittorie Hc in Coppa Italia e due vittorie in campionato sempre del Castiglione.

L’inizio di stagione non è stato buono, almeno per i risultati sia dell’Hc che del Cp: entrambi i quintetti sconfitti, il Grosseto a Viareggio con il Cgc per 3-2 e poi 7-2 in casa contro il Monza. Castiglione fermato all’esordio al Casa Mora dal Lodi per 7-2 e poi a Bassano per 4-0. Certamente i biancorossi di Massimo Mariotti possono vantare maggiore esperienza, tornati in A1 dal 2020-21 e anche in questa stagione il roster a disposizione sembra importante: in porta è arrivato l’italo-argentino Franco Granados Scarso dal Novara, e poi una vecchia conoscenza del campionato italiano l’argentino Joaquin Vargas che ha giocato a Matera affrontando il Castiglione nel 2021, e i due italiani Nicolas barbiere dal Bassano e Filippo Schiavo ex capitano del Montebello. Insieme all’inossidabile Pablo Saavedra e Stefano Paghi il quintetto e vede i due stranieri confermati Francesco Barragan e Matias Sillero. Nel Castiglione di Massimo Bracali ci sono tanti ex: i portieri Michael Saitta e Gabriele Irace, e poi Alberto Cabiddu (8 gol lo scorso anno con i biancorossi), Luigi Brunelli e Serse Cabella.

“Un derby esce sempre dagli schemi e non è mai una partita normale – conferma il tecnico biancoceleste Bracali – noi abbiamo voglia di continuare nei miglioramenti intrapresi e visti anche a Bassano. Mi aspetto una gara aperta e combattuta. Il Grosseto è una buona squadra con un allenatore che non ha bisogno certo di presentazioni”.

In A2 ancora una trasferta per la Blue Factor di Federico Paghi: sabato alle 18 al pala Barsacchi match insidioso contro la Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci.

Questo venerdì al Casa Mora, alle 21, inizia il campionato Under 19 e il Castiglione ospita subito il Follonica nel derby. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca domenica a Sarzana alle 12, mentre l’Under 15 La Scala ospita sabato al Casa Mora alle 15.30 la Rotellistica Camaiore.

Serie A1 – 3a giornata 24/25/26 ottobre

Teamservicecar Hrc Monza-Why Sport Valdagno

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi

Sarzana-Breganze

Cgc Viareggio-Tr Azzurra Novara

Hc Castiglione-Grosseto

Ubroker Bassano-Bbc Centropadania Lodi

Trissino-Innocenti Cos. Follonica

La classifica

AW Lodi, Trissino, Cgc Viareggio 6 punti; Bassano, Hcr Monza, Follonica, Sarzana 4; Azzurra Novara, Valdagno 3; Afp Giovinazzo, Cp Grosseto, Breganze, Forte dei Marmi, Castiglione 0

Serie A1 – 4a giornata 28/29 ottobre

Forte dei Marmi-Cgc Viareggio

Tr Azzurra Novara-Teamservicecar Hrc Monza

Bbc Centropadania Lodi-Sarzana

Breganze-Trissino

Innocenti Cos. Follonica-Indeco Afp Giovinazzo

Grosseto-Ubroker Bassano

Why Sport Valdagno-Blue Factor Castiglione

Serie A2 Coppa Italia – 4° turno 25/26 ottobre

Nova Medicea Viareggio-Blue Factor Castiglione

Newco Roller Matera-Iren Follonica

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica

La classifica

Roller Matera (4) 12 punti; Pumas Viareggio (4) 9; Forte dei Marmi (3) 4; Castiglione (3), Eboli (4) 3; Follonica (3) 0

Under 19 zona 4 – 1a giornata 24 ottobre

Cgc Viareggio-PumasViareggio

Versilia HForte-Spv Viareggio

Blue Factor Castiglione-Follonica

Under 17 zona 4 – 2a giornata 26 ottobre

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio A

Sarzana-Blue Factor Castiglione

Riposa Pumas Ancora Viareggio B

La classifica

Sarzana (1), Castiglione (2), P. Viareggio A (1), Cgc Viareggio (2) 3 punti; P. Viareggio B (2) 0

Under 15 zona 4 – 4a giornata 25/29 ottobre

Cgc Viareggio-Versilia HForte

Cp Grosseto B-Spv Viareggio

La Scala Castiglione-Rot.ca Camaiore

Follonica-Startit Prato

Siena-Cp Grosseto A

Sarzana B-Sarzana A

La classifica

Cp Grosseto A, Cgc Viareggio, Castiglione 9 punti; Sarzana A 6; Rot.ca Camaiore, Versilia HForte, Follonica 4; Sarzana B, Prato 3; Siena 1; Cp Grosseto B, Spv Viareggio 0