GROSSETO – La formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto si gioca sabato sera, alle 20,45, sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio, un posto nel secondo turno della Coppa Italia. I ragazzi di Marco Zanobi, infatti, ospiteranno lo Startit Prato, che ha chiesto di giocare la propria gara interna in casa dei grossetani per indisponibilità dell’impianto di gioco, attualmente in ristrutturazione. Per il quintetto biancorosso, alla terza uscita dell’anno, c’è la concreta opportunità di approdare alla fase successiva. Dopo la vittoria della prima giornata per 6-1 contro gli azzurri pratesi, al Cp Grosseto basterà un pareggio per vincere il girone, visto che lo Startit ha già affrontato due volte anche il Follonica, imponendosi per 14-5 e 9-5.

Gli appassionati, che potranno accedere gratuitamente nell’impianto di via Mercurio, potranno apprezzare i miglioramenti di una squadra giovane che è partita con il piede giusto, ottenendo due vittorie e facendo vedere momenti di ottimo gioco. Ancora senza Bruzzi, Zanobi conferma il gruppo delle precedenti esibizioni: Squarcia; Giusti, Civitarese. Montomoli, Bardini, Cardi, Muntean, Giabbani, Perfetti.

In attesa del derby di A1 di domenica pomeriggio al Casa Mora, nel weekend scenderanno in campo anche le tre formazioni giovanili. La formazione Under 15 B cerca sabato alle 15 la prima vittoria stagionale sulla pista amica contro il Viareggio Hockey, mentre l’imbattuto Grosseto A (tre successi con 37 reti fatte e una sola subita dal portiere Andrea Conti) è di scena a Siena. Turno casalingo domenica mattina alle 11 anche per il quintetto Under 11 guidato da Stefano Paghi che riceve la visita del CGC Viareggio, cercando di bissare il successo della prima giornata.