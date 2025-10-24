ROCCASTRADA – Aggiornamento ore 13.06 – L’incidente è avvenuto in una azienda agricola nella zona di Sticciano dove il giovane sarebbe stato travolto da un trattore riportando numerose ferite da schiacciamento.

News ore 12.40 – Intervento dei soccorsi questa mattina, poco dopo le 9, lungo la strada provinciale 157 nel comune di Roccastrada, per un incidente sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Roccastrada, il personale del servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Ancora non si conoscono dettagli sull’accaduto, ma l’uomo coinvolto, un 27enne, ha riportato ferite gravi. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le cause dell’infortunio.

Notizia in aggiornamento