GROSSETO – Sostegno trasversale del Consiglio provinciale per un impegno concreto a favore del benessere animale e della salute pubblica. È stata infatti approvata all’unanimità una mozione finalizzata a richiedere un maggiore impegno economico e operativo per l’incremento delle sterilizzazioni dei gatti randagi presenti sul territorio provinciale.

La mozione in Provincia

La mozione è stata presentata dai consiglieri Angelo Pettrone (Nuovo Millennio), Alfieri Pieraccini, Noc e Amedeo Gabbrielli (Forza Italia, Ppre, Udc, Noi Moderati), e ha ottenuto il voto favorevole di tutte le forze politiche, compreso il centrosinistra. L’iniziativa trae origine da una proposta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Grosseto Giacomo Gori, che ha suggerito il tema al consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli, promotore dell’atto.

Il documento approvato riconosce la crescente presenza di colonie feline e di gatti randagi nella Provincia di Grosseto, con conseguenze significative in termini di benessere animale, sanità pubblica e tutela ambientale.

Le richieste

“La sterilizzazione viene individuata come lo strumento più efficace, etico e sostenibile per il controllo delle nascite, la riduzione del randagismo e il miglioramento della qualità di vita delle colonie feline – dicono dal Consiglio provinciale -. Con l’approvazione della mozione, il Consiglio provinciale è stato impegnato a: 1. farsi portavoce presso la Regione Toscana della necessità di incrementare in modo significativo le risorse economiche dedicate ai piani di sterilizzazione dei gatti randagi e delle colonie feline nel territorio provinciale; 2. sollecitare la Regione Toscana a individuare nuove forme di finanziamento e a potenziare quelle esistenti, per supportare in maniera più efficace le Asl e i Comuni; 3. promuovere l’elaborazione di un piano d’azione specifico per il contrasto al randagismo felino nella Provincia di Grosseto, con obiettivi chiari, misurabili e con la previsione di un censimento aggiornato dei gatti randagi; 4. attivare campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sterilizzazione e della corretta gestione degli animali d’affezione”.

“L’approvazione della mozione rappresenta un segnale concreto di impegno e collaborazione istituzionale, volto a favorire una gestione responsabile del fenomeno del randagismo e a promuovere il benessere animale, la salute pubblica e la convivenza equilibrata tra cittadini e fauna urbana nel territorio della Provincia di Grosseto”.