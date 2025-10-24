FOLLONICA – Un. bar di Follonica è stato chiuso per quindici giorni dopo che le forze dell’ordine hanno appurato alcuni importanti violazioni tra cui la somministrazione di alcol ai minorenni e la presenza costante di pregiudicati con «numerosi episodi che hanno creato turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica» come scrive la Questura nella propria nota stampa.

Oggi la divisione Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Grosseto, con la collaborazione di militari della Compagnia Carabinieri di Follonica, ha provveduto a chiudere il bar nella zona di Senzuno.

«Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’art. 100 Tulps dal Questore di Grosseto, trae fondamento dalle segnalazioni pervenute soprattutto dai militari dell’Arma di Follonica, nonché dai controlli svolti dalla Questura stessa in quel territorio».

«I controlli – scrive la Questura – hanno evidenziato la costante presenza presso quel bar di pregiudicati, e documentato numerosi episodi che hanno creato turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre ad aver accertato in diverse occasioni l’illecita somministrazione di alcolici a minori di anni 18. Una prima risposta, adottata con urgenza, a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ed al fine di ristabilire la tranquillità e la serenità delle persone che vivono in quel quartiere».