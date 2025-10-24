Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita Conad a Bagno di Gavorrano (GR) in via Cervi, che sorgerà all’interno di un ampio progetto di rigenerazione urbana del territorio, con attenzione anche alla modifica della viabilità e alla riqualificazione della zona e alla realizzazione di nuove aree verdi (immagine di repertorio).

La struttura sarà moderna e sostenibile, progettata con particolare attenzione all’efficienza energetica: impianto fotovoltaico, illuminazione LED e colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono solo alcune delle soluzioni adottate per ridurre l’impatto ambientale.

Il supermercato avrà una superficie di circa 750 mq e l’apertura è prevista entro l’estate 2026.

Il punto vendita sarà gestito dalla società Ro.Be.Ca, con i soci imprenditori Daniel Alejandro Rossetti e Giulia Berrighi, già attivi sul territorio con altri due supermercati: uno a insegna Conad in Via XXV Aprile a Massa Marittima e un Conad City in via Spagna a Follonica.

A breve inizierà la selezione del personale: si cercano candidati con e senza esperienza, inclusi profili per ruoli di responsabilità. Diverse le figure professionali richieste, tra cui:

responsabili di reparto

addetti ai reparti freschi (in particolare nei settori Carni / Gastronomia / Ortofrutta / Pescheria / Panetteria e Pasticceria);

addetti alle vendite

; scaffalisti e cassieri.

L’organico sarà composto da circa 25 persone – con eventuali ulteriori incrementi legati alla stagionalità – con inquadramento contrattuale e retributivo previsto dal CCNL del Commercio (Terziario Distribuzione e Servizi).

Come candidarsi

I curriculum possono essere inviati via e-mail all’indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto “APERTURA PDV GAVORRANO” oppure consegnati direttamente presso il box informazioni dei punti vendita Conad di Massa Marittima (Via XXV Aprile) e Follonica (Via Spagna).

In fase di selezione saranno infatti particolarmente apprezzati profili che sappiano coniugare nel proprio lavoro attenzione al Cliente, capacità di lavorare in squadra, spirito di iniziativa.