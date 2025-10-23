PISA – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente sul lavoro avvenuto alle 13.30 di oggi nel Comune di Pisa, in piazza Arcivescovado.

I tre (la titolare e due dipendenti) stavano pulendo una cella frigo di un locale di ristorazione quando sono stati coinvolti da una deflagrazione.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell’intervento ed hanno collaborato con il personale medico del 118.

Le tre le persone infortunate che sono state trasportate all’ospedale di Cisanello per accertamenti. Non sono stati rilevati danni strutturali all’esercizio commerciale.

Trattandosi di incidente sul lavoro sono intervenuti sul posto anche tecnici dell’ufficio PISLL (Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro). Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.