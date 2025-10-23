FOLLONICA – Giornata importante per la Pallamano Follonica Starfish: oggi sono state presentate ufficialmente in Comune le squadre impegnate per una nuova stagione all’insegna del divertimento e dell’agonismo sportivo.

«Come pallamano siamo una realtà consolidata nel territorio – ha detto il presidente Marco Gasperini -. Abbiamo molte squadre che parteciperanno sia ai campionati giovanili sia a quelli senior. Oltre alle formazioni maschili, la novità di quest’anno è la serie A2 femminile di cui sono particolarmente orgoglioso perché, dopo tanti anni di esperienza come presidente di questa società, per la prima volta siamo riusciti ad allestire una squadra femminile di una serie superiore. Una squadra competitiva e attrezzata per fare bella figura. Sono consapevoli di poter recitare un ruolo di primo piano in questo campionato».

Una crescita, quella del femminile, testimoniata anche dal fatto che alcune atlete sono state selezionate a livello nazionale, come afferma l’allenatore Matteo Pesci: «Ho l’onore e l’onere di essere il selezionatore per l’area Toscana-Umbria (la federazione ha diviso l’Italia in dieci aree). Sono felice perché il movimento femminile sta crescendo veramente tanto a Follonica e 13 ragazze su 30 tra tutta l’area fanno parte di entrambi i bienni 2008/2009 e 2010/2011. Sintomo importante che ci siamo anche noi nel panorama femminile italiano».

Il presidente della Pallamano ha poi ringraziato l’assessore Droghini per l’attenzione riservata alla società, la collaboratrice Barbara Antonini, le famiglie, gli allenatori e tutti i ragazzi per il loro impegno.

«Un vanto per la nostra città avere così tanti ragazzi giovani che fanno sport – ha detto l’assessore allo Sport Azzurra Droghini augurando il meglio ai ragazzi insieme al sindaco Matteo Buoncristiani -. Mi rendo conto di quanto lavoro e di quanta passione ci siano dietro. Un ringraziamento ad Antonino Vella, un visionario della pallamano che ha portato a Follonica questo sport. È uno sport storico per il nostro territorio, con una grande attenzione per i più giovani. Investire nello sport significa investire nel futuro di questa città. Spesso i ragazzi si allenano fino alle 22:30 e un plauso va fatto anche alle famiglie, che li seguono in questo percorso di crescita».

«L’Amministrazione è accanto a realtà come queste – ha proseguito Droghini -. Sappiamo che ci sono diverse problematiche: ci sono tante società e gli spazi sono quelli che sono. Stiamo cercando di fare in modo che le cose migliorino di anno in anno. Non è semplice ma con la volontà si possono raggiungere grandi obiettivi. Faccio un grandissimo in bocca al lupo e dico ai ragazzi di divertirsi e di portare in alto il nome di Follonica».

Grazie alle foto di Giorgio Paggetti potete vedere i momenti più importanti della presentazione con le varie squadre.